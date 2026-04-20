Cansado de su situación, Andreas Christensen rechaza la propuesta del FC Barcelona

La renovación de Andreas Christensen se complica en el FC Barcelona. Sin minutos y con una oferta a la baja, el central danés ha decidido no aceptar las condiciones.

Una oferta que no convence y una situación límite

El futuro de Andreas Christensen en el FC Barcelona ha entrado en un punto crítico. El central danés, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, ha rechazado la primera propuesta de renovación presentada por el club, en una decisión que refleja el desgaste acumulado durante la temporada.

La oferta azulgrana planteaba una rebaja salarial significativa y un contrato de corta duración, inicialmente por una temporada con opción a una segunda condicionada a objetivos. Una propuesta que no ha terminado de convencer al jugador, especialmente teniendo en cuenta su rol actual dentro del equipo.

El contexto no es sencillo. Christensen ha tenido una participación limitada en los últimos meses, marcada por problemas físicos y falta de continuidad. Esta situación ha pesado tanto en la valoración del club como en la percepción del propio futbolista, que considera que las condiciones ofrecidas no se ajustan a su trayectoria ni a su nivel.

🚨 Andreas Christensen has REJECTED Barcelona’s initial contract renewal proposal. ❌



The offer was a one-year deal on reduced wages, but the defender wants improved terms and has instructed his agent to negotiate.



He still intends to stay at the club. 🇩🇰



(Source: Mundo… pic.twitter.com/wZdUPWYCwQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 20, 2026

Falta de minutos y dudas sobre su rol

Uno de los factores clave en la decisión de Andreas Christensen ha sido su escaso protagonismo esta temporada. El central no ha logrado consolidarse como titular habitual, en parte debido a las lesiones, pero también por decisiones técnicas que han reducido su presencia en el once.

A pesar de ello, el actual entrenador, Hansi Flick, valora positivamente su perfil. Su experiencia, capacidad de adaptación y liderazgo dentro del vestuario son aspectos que el técnico considera importantes para el equilibrio del equipo. Sin embargo, para el jugador, la falta de minutos ha sido determinante. A sus 30 años, busca estabilidad y protagonismo, algo que no tiene garantizado en el FC Barcelona en este momento.

Esta combinación de factores ha llevado a un escenario de incertidumbre, donde ambas partes parecen estar abiertas a seguir negociando, pero sin una solución clara a corto plazo.

Interés desde Europa y futuro abierto

Mientras tanto, el mercado no pierde de vista a Andreas Christensen. El defensa cuenta con el interés de varios clubes importantes de ligas como la Premier League, la Serie A o la Bundesliga, lo que le sitúa en una posición favorable para negociar su futuro.

A pesar del rechazo inicial, el jugador no cierra la puerta a continuar en el Barça. Su prioridad sigue siendo el club azulgrana, pero bajo unas condiciones que reflejen su importancia dentro del equipo. Por ello, ha pedido a su entorno que mantenga abiertas las conversaciones. El FC Barcelona, por su parte, sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada, donde la defensa será una de las líneas a reforzar. La continuidad de Christensen dependerá, en gran medida, de si ambas partes logran acercar posturas en las próximas semanas.

El desenlace aún está por escribirse, pero lo que parece claro es que la situación actual ha abierto una grieta que obligará a tomar decisiones importantes. En un club donde la exigencia es máxima, el equilibrio entre rendimiento, minutos y condiciones contractuales resulta clave.