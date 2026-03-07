Cautela en el Barça con Pedri en un tramo clave de la temporada

El FC Barcelona afronta uno de los momentos más exigentes del curso. Con LaLiga en juego y los partidos decisivos de la UEFA Champions League cada vez más cerca, el equipo azulgrana necesita tener a todos sus jugadores en las mejores condiciones. En ese contexto, el club está actuando con prudencia con Pedri, que acaba de regresar de una lesión y cuya carga de minutos está siendo cuidadosamente gestionada.

Pedri, una pieza clave para el Barça

Pedri se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del FC Barcelona en los últimos años. Su capacidad para organizar el juego, encontrar espacios entre líneas y mantener el control del balón lo han consolidado como uno de los pilares del centro del campo azulgrana.

El joven centrocampista canario ha sido fundamental en el esquema del equipo, tanto en LaLiga como en la Champions League. Su visión de juego, inteligencia táctica y calidad técnica hacen que su presencia en el terreno de juego marque diferencias. Sin embargo, el Barça también es consciente de que el futbolista viene de superar una lesión reciente. Después de varias semanas de recuperación, Pedri ha ido sumando minutos de manera progresiva, siempre bajo la supervisión del cuerpo técnico y de los servicios médicos del club.

En este momento de la temporada, donde cada partido puede ser decisivo, la gestión física de los jugadores se convierte en un aspecto fundamental.

Hansi Flick apuesta por la prudencia

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dejado claro en rueda de prensa que el club no quiere correr riesgos innecesarios con Pedri. El técnico alemán valora mucho el talento del centrocampista, pero también entiende que el calendario es muy exigente y que el equipo tiene varios encuentros importantes en pocas semanas.

Según explicó el propio entrenador, la idea es ir administrando los minutos del futbolista para evitar cualquier recaída. “Pedri podrá jugar, pero tenemos otros partidos en estas próximas dos semanas. Lo está haciendo bien, pero tenemos que gestionar su tiempo de juego”, explicó Flick al referirse a la situación del jugador.

Estas palabras reflejan la estrategia del cuerpo técnico: utilizar al futbolista cuando sea necesario, pero evitando sobrecargarlo en este momento delicado de la temporada.

🚨🗣️ Hansi Flick: “Pedri will be able to play, but we have other matches in these next two weeks. He's doing well, but we have to manage his playing time.” pic.twitter.com/ZPL87aZokd — Managing Barça (@ManagingBarca) March 6, 2026

Un calendario exigente para el Barça

El FC Barcelona se enfrenta ahora a un calendario muy intenso. Entre los compromisos de LaLiga, los partidos de la Champions League y otras competiciones nacionales, el equipo debe mantener un alto nivel competitivo durante varias semanas consecutivas.

En este escenario, tener a Pedri en buenas condiciones físicas puede marcar la diferencia. El centrocampista aporta equilibrio, creatividad y capacidad para controlar el ritmo del partido. Por eso, en el club prefieren actuar con calma. La prioridad no es solo que el jugador pueda disputar algunos minutos ahora, sino que llegue en plena forma a los partidos más decisivos de la temporada.

La gestión de la plantilla será clave para Hansi Flick en las próximas semanas. Y dentro de ese plan, Pedri representa una de las piezas más importantes del proyecto deportivo del Barça. Por ahora, el mensaje dentro del club es claro: prudencia, paciencia y trabajo para que el futbolista pueda rendir al máximo cuando el equipo más lo necesite.