Christensen, contra las cuerdas: el Barça le lanza un aviso definitivo

El FC Barcelona y Andreas Christensen viven semanas decisivas. Con la renovación sobre la mesa y su futuro en duda, el club ya ha movido ficha con una oferta que lo cambia todo.

Un futuro en el aire en el FC Barcelona

La situación de Andreas Christensen en el FC Barcelona atraviesa un momento delicado. El central danés, que en su día llegó como una apuesta segura para reforzar la defensa, vive ahora una realidad muy distinta marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

En lo que va de temporada, su protagonismo ha sido limitado. Las molestias físicas le han impedido encadenar partidos, y en un equipo donde la competencia es máxima, eso se traduce en pérdida de peso dentro de la plantilla. En el contexto de LaLiga y la Champions League, el Barça necesita jugadores disponibles al cien por cien, y esa ha sido una de las grandes preocupaciones del club.

A pesar de este escenario, la entidad azulgrana no ha cerrado la puerta a su continuidad. Su contrato finaliza al término de la temporada, y aunque no hay una decisión definitiva, el club ya ha dado un paso clave: presentar una oferta de renovación. Pero no es una propuesta cualquiera.

Una oferta con condiciones claras y un mensaje directo

El Barça ha puesto sobre la mesa una renovación por dos temporadas con una estructura salarial completamente diferente a la actual. La propuesta parte de una base económica más baja, pero incluye una serie de incentivos ligados directamente al rendimiento y, sobre todo, a la participación del jugador.

El mensaje es claro: confianza, pero con condiciones. Si Christensen logra disputar un porcentaje significativo de partidos, entre el 30% y el 50%, su salario podría aumentar progresivamente gracias a distintos bonus. Este modelo busca premiar la regularidad y la disponibilidad, dos aspectos que el club considera fundamentales. Detrás de esta estrategia está la visión de Deco, quien apuesta por contratos más sostenibles dentro del actual contexto económico del club. La idea es evitar grandes compromisos salariales sin garantías de continuidad sobre el césped. Sin embargo, la oferta también incluye una cara menos amable.

Existen cláusulas que protegen al club en caso de que el jugador no alcance un mínimo de participación. Si Christensen no supera el 30% de los partidos en la primera temporada, el Barça podría rescindir el contrato, asumiendo una penalización económica menor. Es, en definitiva, un ultimátum en toda regla.

🚨 FC Barcelona want a response from Andreas Christensen on the renewal offer that was sent to him. Barça don't want the situation to drag on. The club have offered him a contract for two seasons in which there are several variables. [@Luis_F_Rojo] 🇩🇰 pic.twitter.com/wWoBMtJz6A — barcacentre (@barcacentre) March 16, 2026

Decisión inminente en el mercado de fichajes

La pelota está ahora en el tejado del futbolista. Christensen debe valorar si acepta un rol condicionado por su rendimiento o si, por el contrario, opta por buscar una salida en el próximo mercado de fichajes.

El fútbol europeo sigue de cerca su situación. Equipos de distintas ligas podrían ver en él una oportunidad interesante, especialmente si decide no aceptar las condiciones del Barça. Mientras tanto, el club sigue planificando su defensa de cara a la próxima temporada. La prioridad es clara: construir una plantilla competitiva, fiable y, sobre todo, disponible.

En ese contexto, el caso de Christensen se convierte en un ejemplo de la nueva política del Barça. Talento sí, pero acompañado de regularidad. Las próximas semanas serán clave. El tiempo corre y la decisión marcará no solo el futuro del jugador, sino también una parte importante de la planificación deportiva azulgrana.