Cinco equipos se interesan por Roony Bardghji: ya hay decisión

La temporada de Roony Bardghji en el FC Barcelona no está siendo sencilla. El joven extremo llegó este curso con la ilusión de abrirse camino en el primer equipo, pero la realidad ha sido más dura de lo esperado. Los minutos no llegan, las oportunidades son escasas y la competencia en ataque es feroz. Bajo la dirección de Hansi Flick, Bardghji apenas ha tenido continuidad, algo que ha llevado al club a valorar una posible salida para que el jugador no frene su progresión.

En los despachos del Barça existe la sensación de que el talento está ahí, pero también la preocupación de que un futbolista joven necesita ritmo y confianza para crecer. Por eso, durante las últimas semanas se han escuchado propuestas desde fuera. Varias. Muy serias. Y todas desde un mismo destino: Inglaterra.

La Premier llama, pero Roony lo tiene claro

Hasta cinco equipos de la Premier League han mostrado interés en hacerse con los servicios del extremo azulgrana. Clubes como Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest y Sunderland han tanteado su situación con propuestas que incluían más minutos, protagonismo inmediato y un rol definido.

Sobre la mesa había argumentos de peso. La Premier es un escaparate potente, con ritmo, visibilidad y una apuesta clara por el talento joven. Para muchos jugadores en su situación, habría sido un paso lógico. Pero Roony Bardghji ha sorprendido a todos con una decisión firme y meditada: quiere quedarse en el Barça.

🚨 Barcelona winger Roony Bardghji is determined to fight for his future at Camp Nou and knuckle down at the club.



He has rejected a number of proposals from the Premier League, including:



🔸 Brighton & Hove Albion

🔸 Crystal Palace

🔸 Everton

🔸 Nottingham Forest

🔸 Sunderland… pic.twitter.com/zppKJDoYLP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 21, 2025

El sueco considera que todavía no ha dicho su última palabra en el Camp Nou. Cree que este es el momento de apretar los dientes, trabajar en silencio y esperar su oportunidad. No busca atajos ni soluciones rápidas. Su entorno transmite calma y convicción. Prefiere competir desde dentro, aunque el camino sea más largo y exigente.

En el club, esta postura no pasa desapercibida. La actitud del jugador se valora positivamente, aunque la realidad deportiva sigue siendo compleja. El Barça no descarta ningún escenario, pero tampoco forzará una salida si el futbolista está convencido de su elección.

Roony sabe que el reto es enorme. Que no habrá concesiones. Pero también sabe que el Barça, cuando cree en un jugador, acaba premiando el rendimiento y la perseverancia. Cinco equipos llamaron a su puerta. Todos ofrecían más. Pero él ya ha decidido: su presente y su futuro inmediato pasan por el Barcelona.