Cobra mucho para lo que juega, Joan Laporta no sabe qué hacer con él

En el FC Barcelona hay decisiones que pesan más por lo que simbolizan que por lo que ocurre en el césped. Una de ellas tiene nombre y apellido: Andreas Christensen. Central elegante, sobrio y fiable cuando está en forma, pero también uno de esos futbolistas que generan una pregunta incómoda en los despachos: ¿merece la pena mantener un salario alto cuando la continuidad nunca está garantizada?

Un central completo… cuando el cuerpo le respeta

Desde la salida de Íñigo Martínez rumbo a Arabia Saudí, la defensa azulgrana sigue buscando una voz que ordene, mande y marque la línea. Eric García está rindiendo a buen nivel, pero no es un líder natural.apunta a futuro, aunque su juventud aconseja paciencia. En ese contexto, Christensen parecía el perfil ideal para asumir galones.

Futbolísticamente, el danés ofrece mucho. Buena salida de balón, lectura táctica, serenidad en situaciones de riesgo e incluso capacidad para adaptarse al centro del campo, como ya se vio en la recta final de la etapa de Xavi Hernández. El problema nunca ha sido el talento. El problema es el cuerpo.

❗️Barcelona want to see if Andreas Christensen can maintain his performances for the entire season.



If they offer him a contract renewal, it will be with a lower salary.



His current salary is too high to be a squad rotation player.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/jB43EkQU7g — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 20, 2025

Las lesiones musculares han marcado su carrera. Siempre cerca de consolidarse como un central de referencia en Europa, siempre frenado por la enfermería. Esa falta de continuidad impide que el club confíe en él a largo plazo, especialmente en un Barça que necesita certezas, no incógnitas.

El dilema de Laporta