Decisión bomba de Hansi Flick: lo deja sin minutos y su salida está cantada

La situación de Jules Koundé en el FC Barcelona empieza a dar un giro inesperado. Hansi Flick toma una decisión importante que puede cambiar su rol. Y el mercado de fichajes comienza a aparecer en el horizonte.

Un cambio que lo altera todo en el Barça

En el fútbol, hay decisiones que marcan un antes y un después. Y en el FC Barcelona, una de ellas ya ha empezado a generar ruido dentro y fuera del vestuario. La situación de Jules Koundé ha cambiado radicalmente en las últimas semanas.

La llegada de João Cancelo ha sido uno de los factores determinantes. El lateral portugués ha revolucionado el sistema defensivo del equipo, ofreciendo soluciones ofensivas y una versatilidad que encaja perfectamente en la idea de juego. Este nuevo escenario ha dejado sin sitio a Koundé en determinados momentos. El francés, que venía siendo una pieza importante, ha visto reducido su protagonismo. Y a eso se suma otro elemento clave: su paso reciente por la enfermería.

Mientras se recupera, el equipo ha encontrado alternativas que han funcionado. Y en un club como el Barça, donde la competencia es constante, perder el sitio puede ser más determinante de lo que parece.

Flick toma una decisión que marca el futuro

Hansi Flick ha sido claro en su planteamiento. El técnico alemán apuesta por un sistema donde la movilidad, la capacidad ofensiva desde atrás y la adaptación táctica son fundamentales. En ese contexto, Cancelo ha ganado peso rápidamente.

La consecuencia es directa: Koundé parte con desventaja. No se trata de una cuestión puntual, sino de una tendencia que puede consolidarse en el tramo final de la temporada. Desde el cuerpo técnico no se ha hecho pública ninguna decisión definitiva, pero el mensaje es evidente. Los minutos no están garantizados. Y en el fútbol de élite, eso lo cambia todo.

El jugador, por su parte, no es ajeno a esta situación. Sabe que necesita continuidad para mantener su nivel competitivo. Y si no la encuentra en el Barça, podría empezar a valorar otras opciones.

🚨💣 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃: Chelsea handed fresh hope in their long-standing pursuit of Jules Koundé!



Barcelona have named their price — £70m — for the world-class defender, according to Mundo Deportivo.



FCB are struggling to meet Koundé’s personal demands & could be forced to… pic.twitter.com/oUyKa2pSIb — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 1, 2026

El mercado ya se mueve y el Chelsea aparece

En este contexto, el mercado de fichajes empieza a tomar protagonismo. Y hay un club que vuelve a aparecer con fuerza: el Chelsea FC. El conjunto inglés lleva tiempo siguiendo a Koundé. Ya intentó su fichaje en el pasado, y ahora podría tener una nueva oportunidad. La situación actual del jugador abre una puerta que antes parecía cerrada.

El Barça, por su parte, no descarta escenarios. Aunque la intención inicial es mantener al jugador, la realidad económica y deportiva obliga a escuchar ofertas. Se habla de cifras elevadas, que podrían rondar los 70 millones. La decisión final aún no está tomada. Pero el contexto es claro: menos minutos, más competencia y un mercado atento.