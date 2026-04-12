Decisión tomada en el FC Barcelona: Gavi ya conoce la salida

El FC Barcelona mueve ficha en el mercado de fichajes. Gavi ya es consciente de una salida en la medular tras la falta de minutos de uno de sus compañeros.

Un centro del campo con demasiados nombres

El FC Barcelona vuelve a enfrentarse a uno de sus dilemas habituales: la gestión de una plantilla repleta de talento joven. En el centro del campo, la competencia es feroz. Jugadores como Frenkie de Jong, Pedri o el propio Gavi acaparan gran parte de los minutos en los partidos importantes, dejando poco margen para otros perfiles emergentes.

En este contexto, uno de los centrocampistas de la plantilla ha ido perdiendo protagonismo de forma progresiva. Bajo las órdenes de Hansi Flick, su papel ha pasado de ser una alternativa interesante a convertirse en una opción secundaria dentro de las rotaciones.

Los datos reflejan esta realidad. En los últimos meses, su presencia en el terreno de juego ha sido cada vez más limitada, quedando fuera incluso en partidos donde se esperaba que tuviera oportunidades. Esta situación ha generado inquietud tanto en el entorno del jugador como dentro del propio vestuario.

La falta de minutos acelera la decisión

Aquí es donde aparece el nombre de Marc Casadó. El joven mediocentro ha visto cómo su protagonismo se ha reducido notablemente en las últimas semanas, quedando relegado en la rotación del equipo.

El regreso de Gavi ha sido determinante en este escenario. El internacional español ha recuperado su rol principal y se ha convertido en una pieza clave en el esquema del Barça, lo que ha dejado a Casadó con menos opciones de participar. A esto se suma la competencia interna y la confianza del cuerpo técnico en otros perfiles más consolidados.

Para un jugador en pleno desarrollo, la falta de minutos es un problema serio. Casadó es consciente de que necesita continuidad para seguir creciendo, y por eso ya valora seriamente un cambio de aires en el próximo mercado de fichajes.

El club tampoco se cierra a esta posibilidad. Con contrato en vigor, su salida podría generar ingresos importantes y facilitar la planificación de la plantilla. Además, ya han surgido intereses desde el extranjero, especialmente de ligas con gran poder económico.

🚨 BREAKING: Marc Casado a décidé de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison !



(@Alfremartinezz) 🎖️ pic.twitter.com/RUB3PcuYUv — Barça News (@BarcaNewsFRA) April 12, 2026

Un movimiento que marca el futuro del vestuario

La posible salida de Marc Casadó no solo responde a una cuestión deportiva, sino también estratégica. El FC Barcelona necesita equilibrar su plantilla y evitar acumulaciones innecesarias en ciertas posiciones.

Para Gavi, esta situación no es ajena. El centrocampista entiende perfectamente el contexto competitivo del equipo y sabe que estas decisiones forman parte del crecimiento del club. Su consolidación en el once ha sido clave, pero también ha tenido un impacto directo en el reparto de minutos.

Mientras tanto, la dirección deportiva sigue trabajando en el futuro. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo, con equilibrio y capaz de luchar por todos los títulos en LaLiga y en Europa.