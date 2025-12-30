Deco, en conversaciones avanzadas para atar al relevo de Lewandowski

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y uno de los objetivos prioritarios que se ha puesto la dirección deportiva es poder encontrarle un sustituto de garantías a Robert Lewandowski. El polaco acaba contrato a final de curso y, a día de hoy, está más cerca de abandonar el Barça que de renovar, por lo que se buscará un '9' top en el mercado.

Y ahí, Deco está moviendo ficha por uno de los arietes que también acaba contrato a final de campaña para que acabe llegando a coste cero al Spotify Camp Nou. Se trata de Dusan Vlahovic, el delantero serbio de la Juventus de Turín que no continuará en Italia y podría acabar en el Barça. De hecho, el conjunto azulgrana ya ha lanzado sus redes para hacerse con sus servicios.

Deco ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador y el atacante se ha mostrado muy dispuesto a escuchar la propuesta del Barça y ser el relevo de Lewandowski de cara a la próxima temporada, aunque está por ver si se llegará a las condiciones económicas que llevan buscando los agentes del futbolista durante los últimos meses para el delantero centro.



Aun así, la dirección deportiva cree que ya está en conversaciones avanzadas y que, una vez se le presente la oferta definitiva a Vlahovic, el serbio aceptará ser el nuevo '9' del Barça para el próximo curso. El ariete quiere seguir en un club 'top' después de sus últimos años en la Juventus y cree que podría triunfar y convertirse en uno de los mejores del mundo en el Spotify Camp Nou.

Además, y teniendo en cuenta los problemas económicos que está sufriendo el Barça, especialmente a la hora de poder inscribir jugadores, el hecho de que Vlahovic pueda aterrizar gratis en el conjunto azulgrana aliviaría mucho la situación para el club, ya que no sería nada complicado poder incorporarlo en la masa salarial, a pesar de que recibiría un buen contrato.