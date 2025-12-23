Deco intensifica la negociación para traerlo gratis al Barça

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y uno de los objetivos que se ha marcado Deco, el director deportivo, es reforzar la defensa. Por eso, el portugués está muy atento al mercado de agentes libres que habrá de cara al siguiente curso y, ahí, habría intensificado las negociaciones para poder traer un jugador gratis al Barça en los próximos meses.

Se trata de Marc Guéhi, central del Crystal Palace, que acaba contrato a final de la presente temporada. El inglés no renovará su vínculo con su actual club y está siendo pretendido por media Europa, teniendo en cuenta que es uno de los defensas más prometedores de todo el panorama europeo y tan solo tiene 25 años. Además, el hecho de que pueda llegar a coste cero sería un plus.

Marc Guéhi, el defensa que más gusta a Deco para el Barça

Guéhi es el central que más gusta a Deco y también el que más encaja, tanto a nivel futbolístico como económico. Sin embargo, esto también provoca que muchos equipos importantes de Europa vayan detrás de él, como el Liverpool, que ya estuvo a punto de hacerse con sus servicios el pasado verano y ahora volverá a la carga para intentar llevárselo gratis de cara al siguiente curso.

Representantes de muchos clubes, como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern de Múnich, también han preguntado por él. Por eso, el Barça intentará adelantarse a todos ellos y Deco ya se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista para conocer su predisposición, aunque solo podrán comenzar las negociaciones oficiales con él a partir del próximo 1 de enero.

El inglés acaba contrato a final de temporada

Por lo tanto, en los próximos meses se acabará de decidir su futuro, ya que no parece que Guéhi vaya a esperar mucho más para saber dónde jugará a partir de la próxima temporada. El Barça hará todo lo posible para fichar a uno de los centrales más prometedores y que más encajaría en el conjunto azulgrana, pero la competencia será muy feroz.