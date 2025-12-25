Deco pone tres nombres de defensas para el Barça encima de la mesa para el mes de enero

El FC Barcelona ha sufrido un percance serio en defensa, con las bajas de algunos centrales, por lo que tanto Hansi Flick como Deco han decidido intentar incorporar a un zaguero en el mercado de invierno. Y ahí, tras realizar una búsqueda exhaustiva, el portugués habría dejado tres nombres encima de la mesa como posibles refuerzos de cara a este mes de enero que empezará en breves.

El director deportivo sabe que la situación no es la mejor económicamente hablando en el club, por lo que se han buscado perfiles con un bajo coste, pero que puedan servir para acabar la temporada, algo siempre complicado cuando se intenta fichar en enero. Por eso, se intentan buscar oportunidades de mercado que puedan encajar de manera económica y deportiva para los próximos seis meses.

Deco ha dejado tres nombres para reforzar la defensa del Barça en enero

Deco ha descrito perfiles como los de Nicolás Otamendi, un jugador de 37 años que acaba contrato con el Benfica en 2026, Stefan de Vrij (33), del Inter de Milán, o Marcos Senesi (28), del Bournemouth. Son futbolistas que, obviamente, ya sea por edad o nombre, no están en la élite de los defensas, pero que podrían ayudar al equipo en los siguientes meses del curso desde el banquillo.

Además, el Barça también tiene un ojo puesto en LaLiga por si surge también alguna oportunidad para poder reforzarse desde la competición doméstica, como ya ha hecho el conjunto azulgrana en otras ocasiones. Además de estos nombres que ha puesto Deco encima de la mesa, podrían salir otros en los próximos días tras las múltiples reuniones de la dirección deportiva.

El conjunto azulgrana ha tomado la decisión de fichar a un central

La entidad culé ha tomado la decisión definitiva de reforzarse después de la grave lesión que sufrió Andreas Christensen hace unos días y las dudas con el retorno de Ronald Araujo por los problemas de salud mental que lleva sufriendo desde hace tiempo el uruguayo, por lo que se necesitarán nuevos apoyos en la zaga sí o sí para poder acabar la temporada sin más problemas de los previstos.