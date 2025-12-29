Deco quiere atar al clon de Pedri que persigue media Europa

El FC Barcelona ya está trazando las líneas maestras para la plantilla de la próxima temporada y Deco, el director deportivo, ha puesto el ojo en una joya neerlandesa que está persiguiendo media Europa y al que se le compara con Pedri González. Por eso, el portugués quiere atarlo lo antes posible para que pueda jugar como azulgrana en el Spotify Camp Nou el siguiente curso.

Se trata de Kees Smit, uno de los centrocampistas más prometedores del panorama europeo. El jugador, de tan solo 19 años, está brillando en el AZ Alkmaar y el próximo verano será vendido por una cantidad importante. Por eso, además del Barça, otros equipos como el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Chelsea también están muy interesados en hacerse con sus servicios.

Deco quiere fichar a Kees Smit, el clon de Pedri

Y ahí, es donde Deco quiere adelantarse a todo el mundo para poder fichar a uno de los mediocentros que promete tanto. El portugués quiere juntarlo en la medular con Pedri, el futbolista al cual comparan, como dejó claro Ronald Koeman, seleccionador neerlandés, asegurando que en términos de visión, control de balón y habilidad para jugar con las dos piernas, eran similares.



Además, el Barça podría tener la delantera en este fichaje, ya que como admitió el propio Kees Smit hace tiempo, el conjunto azulgrana es su club favorito. Eso sí, el neerlandés confirmó que, ahora mismo, está centrado en poder acabar la temporada en el AZ Alkmaar, pero también dejó entrever que esta sería su última campaña en su actual equipo para dar el gran paso el próximo verano.

El principal problema del Barça será el precio del traspaso

Aun así, el principal inconveniente que tendría el Barça para poder afrontar su incorporación sería el precio. Aunque tiene un valor de mercado aproximado de entre 30 y 40 millones de euros, el AZ Alkmaar estaría pidiendo un montante alrededor de los 60 millones para dejar salir a una de sus estrellas emergentes de cara al siguiente mercado estival.