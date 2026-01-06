Deco se mueve con todo para cerrar al sustituto de Ronald Araújo

El FC Barcelona, Ronald Araújo y el mercado de fichajes vuelven a coincidir en un momento clave de la temporada. Aunque el central uruguayo ya trabaja para recuperar su mejor versión, en el club asumen que la situación obliga a tomar decisiones inmediatas en defensa.

La situación de Araújo acelera los planes del Barça

No están siendo meses sencillos para Ronald Araújo. El central atraviesa un periodo complicado marcado por problemas físicos que le han impedido rendir con continuidad, aunque en el club confían en que pueda volver al 100% en las próximas semanas. Pese a ello, la dirección deportiva del FC Barcelona entiende que no puede depender únicamente de su recuperación para estabilizar una línea defensiva que ha generado demasiadas dudas.

En este contexto, Deco ha decidido acelerar de forma contundente. El mensaje interno es claro: hace falta un central fiable, con experiencia y capacidad para rendir desde el primer día. La prioridad no es solo cubrir una posible ausencia puntual, sino reforzar estructuralmente la zaga azulgrana de cara a LaLiga y a las competiciones europeas. El escenario ha cambiado y el Barça ya no descarta realizar una inversión en pleno mercado invernal si se presenta una oportunidad estratégica.

Marcos Senesi, el nombre marcado en rojo

El objetivo prioritario del club es Marcos Senesi, central del AFC Bournemouth. La operación no estaba inicialmente prevista para enero, pero las circunstancias contractuales del jugador han hecho saltar todas las alarmas en el Camp Nou. Senesi finaliza contrato el próximo mes de junio y su nombre figura en la agenda de varios clubes europeos.

La petición parte directamente del entrenador Hansi Flick, que considera imprescindible incorporar un perfil contrastado. El técnico alemán valora del argentino su lectura de juego, agresividad defensiva, regularidad y buena salida de balón, cualidades que encajan en el modelo que quiere implantar.

A sus 28 años, Senesi se encuentra en plena madurez futbolística y acumula experiencia en la Premier League, además de recorrido en competiciones internacionales. En el cuerpo técnico creen que esperar al verano sería un riesgo innecesario, ya que una subasta con clubes ingleses o de la Serie A podría dejar al Barça fuera de la puja.

Negociación en marcha y apuesta estratégica

Por ese motivo, el Barcelona ya ha iniciado contactos tanto con el entorno del futbolista como con el Bournemouth. La intención es clara: cerrar una incorporación invernal a un precio ajustado, aprovechando que el club inglés prefiere ingresar una cantidad ahora antes que perder al jugador gratis en unos meses.

🚨 JUST IN: Marcos Senesi is willing to sign for FC Barcelona immediately in the January transfer window, but the Catalan club does not plan to pay a transfer fee for a player they could sign for free in six months, when he becomes a free agent. [@sport] 🇦🇷 pic.twitter.com/IAA6zVHVGZ — barcacentre (@barcacentre) December 25, 2025

Desde Inglaterra no se descarta la operación. El Bournemouth es consciente de la dificultad de retener a Senesi y valora una salida ordenada si la propuesta cumple con sus expectativas económicas. Las conversaciones avanzan con discreción, pero el movimiento es firme.

El futbolista, por su parte, ve con muy buenos ojos el salto al Camp Nou. Competir por títulos, jugar en LaLiga y convertirse en una pieza importante de un proyecto ambicioso son argumentos de peso. Senesi considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante en su carrera.

En los despachos azulgranas lo tienen claro: no se trata de una apuesta de futuro, sino de reforzar el presente sin hipotecar la planificación. La llegada del central argentino aportaría competencia interna, estabilidad defensiva y margen de maniobra a Flick. El Barça ha tomado una decisión clara. Deco se mueve con todo para cerrar al sustituto de Ronald Araújo. Ahora, el desenlace dependerá de la capacidad del club para rematar una negociación compleja en enero, pero el mensaje es inequívoco: el Barcelona ha decidido actuar.