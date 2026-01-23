Deco ya ha contactado con el jugador y Hansi Flick da el visto bueno al fichaje

El FC Barcelona se mueve en el mercado de fichajes ante la necesidad de reforzar la defensa. Deco ya ha iniciado contactos y Hansi Flick avala una operación estratégica para el futuro del equipo azulgrana.

Una defensa que necesita un salto de calidad

La defensa del Barça ha sido uno de los focos de debate durante la temporada. Pese a contar con futbolistas consolidados, el rendimiento no siempre ha estado a la altura de las exigencias del club. En ese contexto, nombres como el de Ronald Araújo han estado bajo la lupa. El central uruguayo sigue siendo una pieza importante, pero desde el club se percibe que no ha terminado de dar el paso definitivo que se espera de un líder defensivo en un proyecto que busca competir por todos los títulos.

Por ese motivo, la dirección deportiva del Barça, encabezada por Deco, ha activado la maquinaria del mercado. Hay varios centrales sobre la mesa, perfiles jóvenes pero contrastados, con experiencia en grandes competiciones y margen de crecimiento. El objetivo es claro: reforzar la defensa del FC Barcelona con un jugador que encaje tanto en lo deportivo como en lo económico, dentro de una planificación responsable del mercado de fichajes de verano.

Nico Schlotterbeck, el nombre que gana fuerza

Entre todos los candidatos, hay uno que destaca por encima del resto: Nico Schlotterbeck. El central alemán, actualmente en el Borussia Dortmund, gusta mucho en los despachos del Camp Nou por su perfil físico, su capacidad para salir con el balón jugado y su experiencia en competiciones de alto nivel como la Bundesliga y la Champions League.

Según ha avanzado la cuenta Krrish, Deco ya ha contactado con los agentes del jugador para conocer de primera mano su disponibilidad en verano. No se trata aún de una negociación formal, pero sí de un primer paso clave para tantear el terreno y comprobar si la operación es viable. Las cifras que se manejan sitúan el posible traspaso entre los 35 y 42 millones de euros, una cantidad que el Barça considera asumible si se dan las condiciones adecuadas.

Desde el punto de vista deportivo, el visto bueno ya está dado. Hansi Flick, que conoce perfectamente el mercado alemán y el rendimiento de Schlotterbeck, estaría encantado de contar con el central en su proyecto. El técnico considera que su perfil encaja en la idea de juego que quiere implantar, aportando solidez, carácter y salida limpia desde atrás.

🚨 | EXCLUSIVE : NICO SCHLOTTERBECK 🇩🇪



FC Barcelona Sporting Director Deco has contacted Nico Schlotterbeck's agents in the last days, suggest club sources! 🇩🇪🚨👀#FCB



Nico Schlotterbeck is an important name for FC Barcelona to reinforce the defensive position in the summer,… pic.twitter.com/lD4IE2SDzU — Krrish (@KrrishFT) January 22, 2026

Un fichaje condicionado por el calendario

Pese al interés mutuo, la operación no se cerrará a corto plazo. El propio Nico Schlotterbeck tiene claro que no tomará ninguna decisión hasta que finalice la temporada. El defensa está totalmente concentrado en sus compromisos con el Borussia Dortmund y no quiere distracciones en un tramo clave del curso.

Desde el entorno del jugador se valora muy positivamente la opción del Barça. El salto a LaLiga, a un club histórico y con un nuevo proyecto deportivo, resulta muy atractivo. Sin embargo, todas las partes coinciden en que habrá que esperar. El fichaje del Barça se cocinará a fuego lento, con cautela y planificación.

Mientras tanto, en el Camp Nou siguen trabajando con discreción. El mensaje es claro: reforzar la defensa no es una opción, es una necesidad, y Nico Schlotterbeck se ha convertido, a día de hoy, en uno de los nombres mejor posicionados para vestir de azulgrana la próxima temporada.