Deco ya sabe que no vendrá al Barça por sus altas pretensiones económicas

El FC Barcelona ya está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada y uno de los objetivos que se ha marcado en rojo la dirección deportiva es el fichaje de un central para reforzar una defensa muy castigada. Por eso, Deco ya tiene a varios nombres apuntados en su lista, pero uno de ellos se habría caído recientemente por las altas pretensiones económicas.

Se trata de Marc Guéhi, central del Crystal Palace que acaba contrato a final del presente curso. El inglés está siendo pretendido por media Europa, teniendo en cuenta que podría llegar a coste cero a partir de la próxima temporada. El Barça era uno de los interesados y Deco ya habría hablado con sus representantes, pero la operación se ha caído de manera definitiva tras las conversaciones.

Deco ya sabe que Marc Guéhi no acabará fichando por el Barça

Las diferencias económicas han sido muy altas entre ambas partes, ya que Guéhi tiene un caché muy alto que el conjunto azulgrana no puede aceptar. Además, tiene otras ofertas muy altas financieramente hablando, como del Liverpool o del Bayern de Múnich, por lo que es inviable que el Barça pueda entrar en esta guerra económica, a pesar de que podría llegar a coste cero.

El inglés no quiere esperar mucho para definir su futuro y quiere cerrarlo a partir de las próximas semanas, cuando el 1 de enero ya pueda negociar de manera oficial con los equipos interesados. El Barça estaba planificando la opción de entrar en la puja e intentar su contratación de cara a la siguiente temporada, pero esta opción ya se ha cerrado por sus altas pretensiones.

Las altas pretensiones económicas han dinamitado cualquier operación

Por lo tanto, Deco tendrá que seguir buscando otras oportunidades en el mercado para poder reforzar el centro de la zaga, una de las posiciones más débiles que tiene el elenco azulgrana. Y ahí, el portugués sabe que el Barça tendrá que rascarse el bolsillo si no consigue el fichaje de algún agente libre que pueda llegar a interesar en los despachos del Spotify Camp Nou.