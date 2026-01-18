Del Barça al Espanyol: Joan Laporta prepara otro golpe al estilo Joan García

El FC Barcelona, el Espanyol y el mercado de fichajes vuelven a cruzar sus caminos en una operación que promete levantar polémica. Tras el impacto del caso Joan García, Joan Laporta trabaja en silencio para repetir un movimiento que ya demostró ser acertado.

El precedente de Joan García que cambió el relato

El fichaje de Joan García por el FC Barcelona fue uno de los movimientos más comentados de los últimos tiempos en el fútbol catalán. Procedente del RCD Espanyol, el guardameta fue duramente criticado por una parte de la afición perica, que interpretó su salto al eterno rival como una traición.

Sin embargo, el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio. En el Barça, Joan García ha encontrado continuidad, confianza y un contexto competitivo que le ha permitido brillar. Sus actuaciones han sido decisivas en varios partidos y su crecimiento ha reforzado la idea de que el club azulgrana supo detectar una oportunidad de mercado.

Ese precedente no ha pasado desapercibido en los despachos del Camp Nou. Al contrario. Ha reforzado una estrategia clara: aprovechar talento cercano, contrastado en LaLiga y con margen de crecimiento, incluso si eso implica mirar directamente al Espanyol.

Carlos Romero, el nuevo objetivo azulgrana

Según fuentes cercanas al club, el Barça ha puesto ahora sus ojos en Carlos Romero, uno de los laterales con mayor proyección del Espanyol. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y en el club azulgrana lo consideran un perfil muy interesante para reforzar una posición clave.

Romero destaca por su solidez defensiva, su capacidad para incorporarse al ataque y su disciplina táctica. Cualidades que encajan con el modelo que quiere implantar el cuerpo técnico y con la necesidad del Barça de incorporar futbolistas fiables sin realizar grandes desembolsos. La operación, de concretarse, volvería a tocar una fibra sensible. Otro jugador cruzando la frontera entre Cornellà y el Camp Nou. Otro movimiento que generaría ruido, debate y tensión en el entorno perico. Pero Laporta no parece dispuesto a frenar por miedo a la polémica.

🚨| BREAKING: Barcelona are reportedly interested in Villarreal’s left-back Carlos Romero, currently on loan at Espanyol 🔵🔴 pic.twitter.com/8eqdPS5vvM — Barca Xtra (@Barcaxtr) January 18, 2026

Laporta, firme en su estrategia

Joan Laporta tiene claro que el Barça debe ser pragmático. El contexto económico obliga a afinar cada decisión y a detectar oportunidades donde otros ven problemas. Si el caso Joan García salió bien, ¿por qué no repetir la fórmula?

En el club consideran que el talento no entiende de colores cuando se trata de construir un proyecto competitivo. La prioridad es reforzar la plantilla, rejuvenecerla y hacerlo con futbolistas que conozcan la Liga, el entorno y la presión.

Carlos Romero cumple con ese perfil. Y aunque todavía no hay una operación cerrada, el simple interés ya ha encendido las alarmas. En el Barça saben que no será un movimiento cómodo, pero tampoco lo fue el anterior.

El Barça, el Espanyol, Laporta, Joan García, Carlos Romero, el mercado de fichajes, la polémica, el talento local y la planificación deportiva se entrelazan en una historia que apunta a repetirse. Si finalmente se concreta, no será solo un fichaje. Será otro mensaje claro de Laporta: el Barça no mira de dónde vienes, sino hasta dónde puedes llegar.