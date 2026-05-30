Del Barça al Real Madrid: Hansi Flick se queda sin palabras

El mercado de fichajes siempre deja historias inesperadas. Algunas parecen encarriladas durante meses y terminan tomando un rumbo completamente distinto. Eso es precisamente lo que podría ocurrir con Alessandro Bastoni, uno de los defensas más cotizados del fútbol europeo. Cuando todo apuntaba a que el Barça era uno de los clubes mejor posicionados para intentar su fichaje, ahora el Real Madrid parece haber ganado mucho terreno.

Bastoni aparece como una prioridad para reforzar la defensa

En el Real Madrid tienen claro que una de las posiciones que necesitan reforzar es la defensa. La temporada ha dejado varios problemas importantes, las lesiones han condicionado muchos partidos y el equipo ha sufrido en momentos donde faltaban alternativas fiables en la zaga. Por eso la dirección deportiva lleva tiempo analizando diferentes perfiles para mejorar esa zona del campo.

Uno de los nombres que más convence es el de Alessandro Bastoni. El central italiano reúne muchas de las características que buscan en el Santiago Bernabéu. Experiencia, personalidad, buena salida de balón, y una enorme capacidad para liderar una defensa durante muchos años. No es extraño que varios grandes clubes europeos sigan sus pasos.

El proyecto del Real Madrid gana fuerza

Durante mucho tiempo el Barça apareció como uno de los principales candidatos para intentar incorporar al defensa italiano. Su nombre fue relacionado en numerosas ocasiones con el conjunto azulgrana y dentro del club siempre ha existido admiración por sus cualidades. Sin embargo, en las últimas semanas la situación parece haber cambiado.

🚨 BREAKING: José Mourinho wants ALESSANDRO BASTONI as a CB signing at Real Madrid this summer.



He's Mourinho's FAVORITE option for CB. @latigoserrano pic.twitter.com/nx0L6WzC20 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 18, 2026

El proyecto deportivo que se está construyendo en el Real Madrid empieza a resultar especialmente atractivo para el jugador, y no solo por la dimensión del club, sino también por el tipo de fútbol que podría encontrar allí.

Bastoni siempre ha brillado en sistemas donde el equilibrio defensivo tiene una importancia enorme, donde la organización táctica es fundamental y donde los centrales tienen un papel protagonista dentro del funcionamiento del equipo. Precisamente por eso muchos consideran que podría adaptarse perfectamente a una estructura más enfocada en la solidez defensiva.

El Barça pierde terreno en una operación complicada

Mientras tanto, en el Barça observan la situación con cierta preocupación. Porque Bastoni era uno de esos futbolistas que gustaban mucho por su nivel y por todo lo que podría aportar al equipo. Sin embargo, la operación nunca ha sido sencilla. El Inter de Milán no tiene ninguna intención de facilitar su salida y cualquier negociación exigiría una inversión muy importante.

Además, el jugador también analiza cuidadosamente cuál es el mejor paso para su futuro y ahí es donde el Real Madrid parece haber encontrado una ventaja importante. Todavía no existe nada cerrado, pero la sensación es que el panorama ha cambiado considerablemente respecto a hace unos meses.

Lo que parecía una opción más cercana al Barça ahora empieza a acercarse cada vez más al Real Madrid y eso es precisamente lo que más sorprende dentro del entorno azulgrana. Pocos esperaban que uno de los nombres que más gustaban para reforzar la defensa terminara mirando hacia el eterno rival.