Disputa entre Joan Laporta y Flick por la renovación de un jugador del Barça

El FC Barcelona ya se encuentra trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada y una de las cuestiones que la dirección deportiva deberá resolver en los próximos meses es la renovación de un jugador un poco cuestionado. Joan Laporta apuesta por su continuidad, pero Hansi Flick tiene muchas dudas acerca de renovar a un futbolista de cristal.

Se trata de Andreas Christensen, uno de los defensas del Barça que sufrió hace unos días una grave lesión, rompiéndose parcialmente los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de combate entre 4 y 5 meses, perdiéndose prácticamente todo lo que queda de temporada. Además, el hecho de que acabe contrato a final de curso también se ha convertido en un problema.

Joan Laporta quiere renovar a Christensen después de su grave lesión

Aunque no había habido muchos contactos para alargar su vínculo entre el club y sus representantes, ya que la intención del conjunto azulgrana era el de no renovar su vínculo con el club debido a la poca continuidad que había tenido bajo las órdenes de Flick, ahora la situación con su lesión ha cambiado completamente y la intervención de Laporta podría ser definitiva.



El presidente, con un bonito gesto, quiere darle al menos un año de contrato a Christensen para que no tenga que buscarse la vida lesionado. Y ahí, el máximo mandatario azulgrana quiere ofrecerle un vínculo corto, de una temporada más, y una oferta a la baja económicamente, lejos de lo que tenía el danés en sus últimos cuatro años en el Barça y que en teoría iba a acabar ya.

Flick no acaba de estar convencido con la continuidad del defensa danés

Aun así, a Flick no le acaba de convencer esta idea, ya que el alemán no estaba muy conforme con el rendimiento del futbolista, especialmente en el aspecto físico, teniendo en cuenta que es un jugador muy propenso a lesionarse. Por lo tanto, está por ver si la palabra de Laporta acabará importando más que la del entrenador para acabar de confeccionar la plantilla de la próxima temporada.