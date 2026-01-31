Eden Hazard lanza un dardo al Barça y desata la polémica

Las palabras de Eden Hazard han vuelto a sacudir el debate eterno entre Real Madrid y FC Barcelona. El exfutbolista belga, retirado de los focos pero no de la actualidad, ha sido tajante al hablar de su pasado y de un fichaje que nunca se produjo.

De estrella mundial a un paso discreto por el Real Madrid

La carrera de Eden Hazard es una de las más comentadas de la última década del fútbol europeo. Brillante en la Premier League, decisivo con el Chelsea, y líder de la selección belga, su fichaje por el Real Madrid fue recibido como un golpe de autoridad en el mercado de fichajes. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más compleja.

Las lesiones, la falta de continuidad y una adaptación irregular marcaron su etapa en LaLiga. Hazard nunca logró encadenar una temporada al nivel que se esperaba de una estrella mundial, y su rendimiento quedó lejos del jugador que maravilló en Inglaterra. Aun así, dentro del club blanco siempre se subrayó su calidad técnica y su buen encaje en el vestuario, pese a que su impacto deportivo fue limitado.

Durante esos años, y especialmente antes de su llegada al Santiago Bernabéu, surgieron rumores sobre un posible interés del FC Barcelona. El Barça seguía de cerca su evolución, pero la operación nunca llegó a tomar forma real.

El interés del Barça y una decisión que nunca estuvo en duda

Con el paso del tiempo se fue conociendo que el Barcelona valoró su fichaje, aunque existían dudas internas relacionadas con su perfil competitivo y su actitud fuera del campo. En un club que en aquel momento giraba alrededor de Lionel Messi, el encaje de Hazard generaba debate.

Ahora, ya retirado, el propio jugador ha despejado cualquier especulación. En una entrevista reciente, el exfutbolista del Real Madrid fue claro al afirmar que jamás se vio vistiendo la camiseta azulgrana. Según explicó, su sueño desde niño siempre fue jugar en el conjunto blanco, una idea que tenía muy presente desde sus primeros pasos como futbolista profesional.

🚨🗣️ Eden Hazard on whether he would have signed for Barcelona:



"No. My dream was Real Madrid since I was young. When I started playing football, I always told my dad I wanted to play for Madrid."



"Of course, Barça with the way they play, Messi… but, Hala Madrid my friend." pic.twitter.com/dSgUZKgXA9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 31, 2026

Hazard reconoció el atractivo del estilo de juego del Barça y la admiración que despertaba Messi en todo el mundo, pero dejó claro que su corazón estaba en Chamartín. Un mensaje breve, directo y cargado de simbolismo que muchos han interpretado como un auténtico zasca al Barça, especialmente por el contexto histórico de rivalidad entre ambos clubes.

Reacciones, polémica y legado de Hazard en el fútbol español

Las declaraciones no tardaron en provocar polémica deportiva. En redes sociales y tertulias de fútbol español, las palabras de Hazard reavivaron el clásico debate sobre la lealtad, los sueños de infancia y la presión que rodea a los grandes clubes históricos. Para la afición madridista, el mensaje refuerza la idea de que vestir de blanco es una aspiración única. Para el entorno culé, en cambio, sus palabras no han pasado desapercibidas.

Más allá del ruido mediático, el legado de Eden Hazard en España es complejo. No fue el ídolo que muchos esperaban en LaLiga, pero sí un jugador que nunca escondió su amor por el Real Madrid y que hoy, sin botas ni contratos, habla con la sinceridad que solo permite el paso del tiempo.

Su dardo al FC Barcelona no cambia su historia, pero sí confirma algo que él siempre tuvo claro: en el gran duelo del fútbol español, Hazard nunca dudó de qué lado quería estar.