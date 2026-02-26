El Arsenal lanza una oferta inesperada por Koundé que hace dudar al Barça

El mercado de fichajes agita al FC Barcelona tras el interés del Arsenal por Jules Koundé. La propuesta desde la Premier League, con posible intercambio incluido, obliga a Deco y a la dirección deportiva a replantear el futuro de la defensa azulgrana.

Koundé, entre la exigencia y las dudas en el Barça

La situación de Jules Koundé en el FC Barcelona no es tan sólida como hace un año. El defensor francés llegó como una apuesta de presente y futuro, llamado a liderar la zaga azulgrana tanto en LaLiga como en la Champions League, pero su rendimiento reciente ha generado debate.

Sin estar en su peor versión, Koundé no ha mostrado la regularidad que se esperaba de él. En algunos partidos importantes en el Camp Nou, su nivel defensivo ha sido cuestionado, especialmente en duelos de alta exigencia europea. La presión de competir en todas las competiciones y la inestabilidad defensiva del equipo han influido en su desempeño.

El técnico azulgrana, dentro de su modelo de juego basado en la salida limpia de balón y la polivalencia, sigue considerando a Koundé una pieza importante. Sin embargo, en los despachos se analizan todas las opciones. El mercado de fichajes obliga a tomar decisiones estratégicas, más aún cuando la economía del club sigue condicionando movimientos. Y ahí es donde entra el Arsenal.

La propuesta del Arsenal: intercambio con Ben White

Según fuentes cercanas a la operación, el Arsenal de Mikel Arteta ha trasladado al Barça una propuesta que no deja indiferente a nadie: un posible intercambio que incluiría a Ben White como moneda de cambio. El defensor inglés, habitual en la Premier League, es uno de los jugadores más versátiles del conjunto londinense. Puede actuar como central o lateral derecho, tiene buena salida de balón y encaja en sistemas que exigen disciplina táctica. Precisamente ese perfil es el que valora la dirección deportiva azulgrana.

En el Arsenal, White ha perdido cierto protagonismo debido a la competencia interna y la evolución de la plantilla. Esa circunstancia abre la puerta a una negociación que permitiría a Arteta reforzar su defensa con Koundé, un central con experiencia internacional y probado en competiciones europeas.

Para el Barça, la operación no es sencilla. Koundé sigue siendo un activo importante y su salida supondría un cambio relevante en la planificación defensiva. Pero el nombre de Ben White seduce por su polivalencia y por su encaje en el sistema táctico actual. Además, un intercambio podría aliviar el impacto económico en un contexto donde el fair play financiero sigue marcando límites.

🚨 Arsenal could offer Barcelona the chance to sign right-back Ben White as a replacement for the under-fire Jules Koundé.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/dNzgbRJcE3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 26, 2026

Decisiones estratégicas en un mercado que no perdona

El interés del Arsenal no es casual. La Premier League ofrece músculo financiero y proyectos competitivos que resultan atractivos para muchos jugadores. Koundé, con experiencia en LaLiga y en la Champions League, encajaría en el modelo de Arteta, que busca defensores capaces de iniciar juego desde atrás.

En el Barça, Deco y la dirección deportiva valoran el equilibrio entre mantener talento y optimizar recursos. El calendario apretado, la exigencia europea y la necesidad de rotaciones convierten a jugadores como Ben White en perfiles estratégicos.

No obstante, la decisión no será precipitada. El club azulgrana analiza no solo el rendimiento actual de Koundé, sino también su potencial de revalorización en el mercado. Vender ahora podría ser una jugada arriesgada si el francés recupera su mejor versión.