El Atlético de Madrid le hace la vida imposible al Barça con Julián Álvarez: no hay acuerdo

El Barça se prepara para dar un golpe encima de la mesa y fichar al jugador más deseado: Julián Álvarez. El delantero argentino lleva tiempo en la órbita del Barça y Joan Laporta quiere hacerlo realidad. Por su calidad, intensidad y sus números con el Atlético, es el delantero ideal que necesita el Barça. Pero los problemas se complican para el Barça, el Atlético de Madrid está haciendo todo lo posible para que este fichaje no se haga realidad.

El Barça lo intenta, pero el Atlético no quiere negociar

El Barça sigue insistiendo en el fichaje de Julián Álvarez para su delantera. El club azulgrana cree que puede ser el futbolista ideal para acompañar a Lamine y Raphinha en la zona ofensiva. Es un futbolista joven que tiene mucho talento y mucho futuro por delante. En el Atlético ha sido clave y con la selección argentina ha rendido muy bien. Por eso lleva tiempo siendo uno de los jugadores que más gustan en el club. El problema es que el Atlético de Madrid no quiere dejarle salir y no está dispuesto a poner las cosas fáciles.

En el Metropolitano consideran al delantero una pieza fundamental para el presente y para el futuro del equipo. Por ese motivo han decidido cerrar cualquier puerta a una posible negociación. La postura rojiblanca es muy clara: Julián Álvarez no está en venta. Y esa idea no parece que vaya a cambiar en las próximas semanas.

El Atlético marca territorio con un mensaje contundente

El Atlético de Madrid está muy enfadado con el club catalán por los rumores que han salido sobre el futuro de Julián. El club rojiblanco no tardó en enviar un comunicado para desmentir todos los rumores que habían salido sobre el fichaje de Julián por el Barça. En el Atlético de Madrid lo tienen claro: Julián Álvarez no se vende por nada del mundo.

🚨👀@gastonedul: "Veo casi imposible que Julián Álvarez juegue en el Atlético de Madrid la próxima temporada."



"En el entorno de Julián, la prioridad es el Barça a pesar de una oferta menos elevada en comparación con la de París." 💰 pic.twitter.com/R43V6PniEd — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) June 1, 2026

Desde el Atlético lo tienen muy claro. Julián Álvarez tiene contrato, están encantados con su rendimiento y quieren seguir contando con él durante muchos años. Por eso no tienen intención de sentarse a negociar ni de escuchar ofertas. Cada movimiento que intenta hacer el Barça se encuentra con la misma respuesta. En el club rojiblanco quieren acabar cuanto antes con los rumores y dejar claro que, ahora mismo, no contemplan la salida del delantero argentino.

El futuro del argentino sigue generando expectación

El Atlético de Madrid tiene clara su postura, pero el nombre de Julián Álvarez sigue dando mucho que hablar. Y es que, según se ha informado, el futbolista estaría deseando salir del Atlético y su prioridad sería el Barça. Esto no gusta nada al club rojiblanco, que ve cómo una de sus estrellas quiere ir al máximo rival. Pase lo que pase, este verano promete ser intenso con el fichaje de Julián Álvarez.

El Atlético no quiere vender, el futbolista sigue siendo una pieza clave para Simeone y dentro del club consideran que todavía tiene mucho que aportar al proyecto. En el mercado de fichajes todo puede cambiar rápidamente, pero ahora mismo la operación parece prácticamente bloqueada. El Barça sigue soñando con incorporar a un delantero de máximo nivel. Julián Álvarez reúne todas las condiciones que buscan los azulgranas, pero el gran problema es que el Atlético no tiene ninguna intención de dejarlo salir.