El Barça agitando la cartera moviendo millones: Laporta sorprende con mas novedades y Gordon ya en el saco

El F.C. Barcelona estudia operaciones para este 2026 que podrían superar los 150 millones de euros. Después de sufrir las restricciones económicas impuestas por La Liga el Barça prepara el verano con una ilusión renovada

La primera gran incorporación a este proyecto es el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon que según rumores podría andar por los 70 millones de euros. Este fichaje responde a la necesidad de reforzar las bandas con jugadores que puedan aportar peligro y velocidad en el ataque, y Gordon le queda como un guante a este propósito.

El Fichaje de Gordon es solo el inicio de un verano de infarto en Barça, ya que sigue estudiando múltiples posibilidades entre las que destaca la incorporación de un centrocampista y un lateral.

Estas inversiones suponen un gran esfuerzo para el equipo que trabaja constantemente en mejorar su situación financiera, avanzando en múltiples acuerdos comerciales y reduciendo la masa salarial para tener margen de maniobra y poder acercarse así a la regla exigida por la liga del 1:1. Esto genera optimismo de los directivos para competir al máximo nivel en España y en Europa.

Para alcanzar estos objetivos, seguramente sea necesario que se produzcan algunas salidas como la del portero alemán Ter Stegen y la del extremo derecho Roony Bardghji que supondría un desahogo económico importante para el club y un saldo con el que poder trabajar. También existe la posibilidad de que determinados jugadores realicen ofertas que sean beneficiosas para el club. Aunque desde el club informan de que no es urgente la necesidad de ventas reconocen que estas operaciones serán estudiadas con el máximo detenimiento

El proyecto de Laporta consiste en la consolidar un equipo ganador combinando los jóvenes talentos como Gavi, Pedri, Yamal o Cubarsi con la experiencia internacional de nuevos fichajes. Dando respuesta a esto, en este momento, los aficionados están expectantes y siguen con atención todos los detalles del fichaje de Gordon, y esperan con entusiasmo, que haya varias incorporaciones más, haciendo al F.C. Barcelona uno de los protagonistas en el mercado de fichajes.