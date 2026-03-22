El Barça asume su adiós: Joan García ya lo sabe

La portería del FC Barcelona vivirá cambios importantes la próxima temporada. Joan García seguirá, pero el club ya prepara un nuevo escenario bajo palos.

Movimientos en la portería del Barça

El FC Barcelona ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y una de las posiciones que sufrirá cambios será la portería. En un equipo que compite en LaLiga y aspira a todo en la Champions League, la dirección deportiva considera clave reforzar esta demarcación.

En este contexto, la salida de Szczęsny parece cada vez más probable. El guardameta, que ha desempeñado el rol de portero suplente durante el curso, ha cumplido cuando ha sido necesario, mostrando experiencia y seguridad. Sin embargo, su etapa en el Barça parece haber llegado a su fin.

El club entiende que es el momento de dar un paso adelante en la configuración de la portería. Joan García, que ha ganado protagonismo y confianza, seguirá siendo una pieza importante dentro del proyecto. No obstante, desde el FC Barcelona consideran que necesita competencia real para mantener el nivel exigido en un club de esta magnitud. Por su parte, la opción de recuperar a Ter Stegen, actualmente cedido en el Girona, no entra en los planes inmediatos del club. La dirección deportiva busca un perfil diferente, más adaptado a las nuevas necesidades del equipo.

Álex Remiro, el favorito de Deco

Con este escenario, el nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas es el de Álex Remiro. El actual guardameta de la Real Sociedad se ha convertido en una opción prioritaria para el FC Barcelona.

Remiro lleva varias temporadas consolidándose como uno de los porteros más fiables de LaLiga. Su regularidad, reflejos y capacidad para responder en partidos de máxima exigencia han llamado la atención del club blaugrana.

Desde la dirección deportiva, encabezada por Deco, consideran que su perfil encaja perfectamente en el nuevo proyecto. No solo por su rendimiento, sino también por su situación contractual. Con un contrato que entra en su tramo final, la operación podría cerrarse por una cantidad asumible dentro del mercado de fichajes. Además, su conocimiento del fútbol español facilitaría una adaptación rápida, algo fundamental en un equipo con la exigencia del FC Barcelona. La idea del club es incorporar un portero que compita desde el primer día con Joan García. Las conversaciones ya han comenzado y no se descarta que en las próximas semanas se produzcan avances significativos.

Alex Remiro is open to joining Barcelona, even if it would mean as a second-choice keeper. pic.twitter.com/vUNx1Z2LoD — Football News Headlines (@footballheadlyn) March 22, 2026

Joan García, informado y preparado para competir

En medio de todos estos movimientos, Joan García ya es consciente del nuevo escenario. El club ha sido claro con él: seguirá siendo una pieza importante, pero no estará solo.

El mensaje es directo. El FC Barcelona quiere elevar el nivel competitivo en la portería, y eso implica incorporar un nuevo guardameta que pueda disputarle el puesto. Lejos de ser una amenaza, desde el club entienden que esta competencia puede ser beneficiosa para su crecimiento.

Joan García ha demostrado talento y personalidad, pero en el Barça la exigencia es máxima. Tener dos porteros de alto nivel es una necesidad más que una opción.

El próximo mercado de fichajes será clave para definir este nuevo escenario. Lo que está claro es que el Barça ya ha tomado una decisión: la portería cambiará. Y Joan García, consciente de ello, deberá dar un paso más para consolidarse como el número uno en el Camp Nou.