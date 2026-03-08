El Barça busca reforzar la defensa con el compañero perfecto de Cubarsí

El FC Barcelona ya empieza a planificar la próxima temporada y uno de los objetivos más claros está en la defensa. El club azulgrana quiere incorporar un central que pueda acompañar a Pau Cubarsí, una de las grandes revelaciones del equipo. Entre los nombres que han aparecido en la agenda destaca el del joven defensor Luka Vušković, considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.

El Barça necesita reforzar su defensa

La defensa del Barça ha sido una de las zonas que más preocupaciones ha generado en los últimos meses. Las bajas y los cambios en la plantilla han dejado claro que el equipo necesita reforzar esa posición si quiere competir al máximo nivel en LaLiga y en la UEFA Champions League. Uno de los factores que ha obligado al club a buscar soluciones es la salida de Iñigo Martínez, un jugador que aportaba experiencia en el eje de la defensa. A eso se suma la situación física de Andreas Christensen, que ha sufrido varios problemas físicos durante la temporada.

Ante este escenario, el Barça considera prioritario encontrar un central que pueda consolidarse junto a Pau Cubarsí, el joven defensor que se ha ganado un lugar en el once gracias a su madurez, su capacidad para sacar el balón jugado y su inteligencia táctica.

Cubarsí se ha convertido en una de las grandes apuestas del club. Con apenas unos años en el primer equipo, ya ha demostrado que tiene personalidad para competir al máximo nivel y ser una pieza clave en el futuro del Barça. Por eso, la dirección deportiva quiere encontrar al compañero ideal que pueda complementar sus cualidades en el centro de la defensa.

Bastoni y Vušković, nombres sobre la mesa

Entre los posibles refuerzos han aparecido varios nombres. Uno de los que más gusta en el entorno del club es Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán. Bastoni es un central consolidado en el fútbol europeo y destaca por su capacidad para iniciar el juego desde atrás, algo que encaja con el estilo del Barcelona. Sin embargo, también existe otra opción que genera mucho interés dentro del club: Luka Vušković. El joven central croata pertenece al Tottenham Hotspur, que posee actualmente sus derechos deportivos.

Vušković es considerado uno de los defensores jóvenes con más proyección del fútbol europeo. Su físico, su capacidad para anticipar jugadas y su personalidad en el campo han llamado la atención de varios clubes importantes. Según diversas informaciones, el Barcelona habría iniciado conversaciones preliminares para conocer las condiciones de una posible operación.

🗣️I really hope to see this duo at Barcelona soon…



The team’s biggest problem right now is set pieces. Barcelona are currently one of the worst teams in Europe when it comes to dealing with them.



I hope we sign Luka Vušković. He’s one of the best players in the entire… pic.twitter.com/UvpQmyBKwx — Mr Wills (@MrWills96) March 7, 2026

Un proyecto con talento joven

El interés por Luka Vušković también encaja con la estrategia que el Barça está desarrollando en los últimos años: apostar por jugadores jóvenes con gran proyección. El club quiere construir un equipo competitivo para el futuro, combinando talento de La Masia con jóvenes promesas del fútbol internacional.

En ese contexto, una posible pareja formada por Pau Cubarsí y Luka Vušković podría convertirse en una de las defensas más prometedoras del fútbol europeo. Ambos jugadores comparten características similares: juventud, capacidad para sacar el balón jugado y personalidad para competir en partidos importantes. Por ahora, las conversaciones están en una fase inicial y el fichaje dependerá en gran parte de las condiciones que establezca el Tottenham, que controla los derechos del futbolista.