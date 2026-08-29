El Barça buscaba un ‘9’ y Flick lo tenía en casa: sorpresa mayúscula con Raphinha

El FC Barcelona arrancó la temporada con una incógnita que parecía destinada a acompañar al equipo hasta el último día de mercado. Las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres habían dejado un vacío evidente en el centro del ataque y todo apuntaba a que el club tendría que realizar un último esfuerzo para incorporar a un delantero. Sin embargo, Hansi Flick ha encontrado una respuesta mucho más cerca de lo esperado.

El gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez, un futbolista que encaja prácticamente en todo lo que busca el entrenador alemán. El problema está en el Atlético de Madrid, que no parece dispuesto a facilitar una operación de semejante calibre. Ante ese escenario, el Barça tampoco quiere precipitarse ni gastar el margen salarial disponible en una alternativa que no termine de convencer. La idea es clara: si aparece el delantero adecuado, habrá movimiento; si no, habrá que mirar dentro del vestuario.

Y precisamente ahí ha aparecido una solución que empieza a cambiar el escenario. Flick lleva varios partidos experimentando con una pieza habitual de las bandas en una posición mucho más centrada. Lo que podía parecer una solución provisional está empezando a convertirse en algo bastante más serio. Los goles han llegado inmediatamente, el funcionamiento colectivo no se ha resentido y, de repente, la urgencia por acudir al mercado parece bastante menor.

Raphinha sorprende a Flick como nuevo ‘9’ del Barça

El protagonista es Raphinha. El brasileño ha comenzado el curso actuando como delantero centro y sus primeros números difícilmente podrían ser mejores: tres goles y una asistencia en los dos primeros partidos de Liga. Después de firmar un doblete y repartir una asistencia ante el Elche, volvió a marcar frente al Athletic y confirmó que su adaptación al puesto va mucho más allá de un experimento puntual.

Flick está encontrando ventajas que no se limitan al gol. Raphinha es agresivo en la presión, interpreta bien los espacios y tiene una movilidad que dificulta enormemente el trabajo de los centrales. No funciona como un delantero centro tradicional que espera dentro del área. Sale, intercambia posiciones y genera espacios que pueden aprovechar los extremos.

Su nueva ubicación también permite que futbolistas como Gordon o Adeyemi ocupen la izquierda y aporten mayor profundidad. Raphinha tiende naturalmente a buscar zonas interiores cuando parte desde la banda, mientras que jugando por dentro puede explotar esos movimientos sin restarle amplitud al ataque azulgrana.

Eso no significa que el Barça haya descartado definitivamente acudir al mercado. Julián Álvarez continúa siendo el gran deseo, pero el club no quiere fichar por fichar. Incluso existe la posibilidad de esperar hasta enero si durante estos últimos días no aparece una oportunidad realmente convincente.

La gran incógnita será comprobar si esta fórmula funciona también cuando llegue la Champions y aumente el nivel de exigencia. Por ahora, Flick tiene motivos para sonreír. El Barça llevaba semanas buscando un ‘9’ y Raphinha acaba de demostrar que quizá la solución ya estaba en casa.