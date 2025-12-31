El Barça buscará a un nuevo Rashford para este mercado de invierno

El FC Barcelona tendrá un trabajo considerable en este mercado de invierno, teniendo en cuenta que habría tomado la decisión de fichar a un central ante la grave lesión que sufrió Andreas Christensen y los problemas en la zaga que ha tenido el conjunto azulgrana durante esta temporada. Por eso, la dirección deportiva buscará al nuevo Marcus Rashford en el mercado.

El club catalán buscará repetir la misma fórmula que ya utilizó con el inglés para incorporar a un defensa, es decir, solo ficharán si encuentran una cesión de primer nivel. Y ahí, utilizarían el 40% del salario de Christensen para poder inscribirlo, algo que ya han hecho con otros casos y que ha ayudado a la entidad culé ante los problemas del fair play financiero que tienen a día de hoy.

El Barça quiere repetir la 'fórmula Rashford' con el fichaje de un central

Para ello, Deco rastreará el mercado para lograr la cesión de un futbolista de primer nivel que, preferiblemente, no esté teniendo minutos con su equipo y busque un nuevo destino a mitad de temporada, una situación que se prevé muy complicada, pero no imposible, por lo que el portugués y la dirección deportiva harán todo lo posible para traerle un central a Hansi Flick.

Eso sí, el Barça tiene claro que no repetirá errores del pasado y no fichará por fichar, como fue el caso de Jeison Murillo. El central colombiano llegó cedido en enero de 2019 por las lesiones de algunos futbolistas, y lejos de lo que se esperaba de él, fue un completo fracaso, ya que solo jugó cuatro partidos después de que se pagaran 1,2 millones de euros por su cesión.

El conjunto azulgrana ve necesario reforzar la zaga en enero

Además, el Barça también está a la espera de lo que pase con Ronald Araujo. El uruguayo ya se ha incorporado a la disciplina de entrenamientos junto a sus compañeros después de que pidiese un tiempo por sus problemas de salud mental, pero está por ver si estará disponible para Flick nada más empezar el año o aún necesitará unos días para ponerse al 100%.