El Barça de fútbol sala se desata en el Palau: goleada al Peñíscola con exhibición de Pito (6-1)

El Barça celebró su regreso al Palau con una goleada ante el Peñíscola (6-1) que tuvo dos caras muy diferentes. Después de una primera mitad incómoda, marcada por los errores y la igualdad, el conjunto de Javi Rodríguez elevó la intensidad tras el descanso y acabó pasando por encima de su rival. Pito, con un hat-trick, fue el gran protagonista de la noche.

Antes de empezar, el Palau tuvo tiempo para celebrar. Los azulgranas ofrecieron a su afición el título de Liga 2025/26 antes de buscar la segunda victoria del campeonato, después del 2-5 conseguido en la pista de Valdepeñas. El Peñíscola, que también había ganado en la primera jornada, avisó desde el inicio de que no había viajado a Barcelona para encerrarse.

Los visitantes salieron valientes, aunque un error defensivo imperdonable permitió a Pito adelantar al Barça y marcar su tercer gol en este arranque liguero. La alegría duró poco. Una pérdida azulgrana en una zona comprometida dejó al Peñíscola la oportunidad de responder con un disparo raso que significó el 1-1. Incluso Lucas tuvo una ocasión muy clara para darle la vuelta al marcador, pero Feixas apareció para evitarlo.

Pito lidera la goleada del Barça

El Barça fue recuperando sensaciones con el paso de los minutos. Aumentó la presión, defendió mejor y terminó la primera parte jugando sus mejores minutos, aunque sin encontrar el segundo gol. El 1-1 al descanso reflejaba un encuentro mucho más igualado de lo que acabaría indicando el marcador final.

Tras el paso por vestuarios apareció otro Barça. Los de Javi Rodríguez adelantaron líneas y sometieron al Peñíscola con una presión mucho más agresiva. El premio llegó con una buena triangulación que Adolfo culminó prácticamente sobre la línea para hacer el 2-1.

Ahí cambió definitivamente el partido. Sergio González rompió desde atrás en una acción espectacular y Martel terminó sirviendo el balón para que Pito marcara el 3-1. Poco después llegó la acción de la noche: Touré encontró a Pito, el brasileño tiró un caño a su defensor y fusiló para completar su hat-trick.

Ni siquiera la expulsión de Antonio frenó a un Barça que ya jugaba completamente liberado. Sergio González hizo el 5-1 después de una gran asistencia de Adolfo y, con el Peñíscola volcado y jugando sin portero, el propio Adolfo cerró la goleada desde la distancia.

Del 1-1 de una primera mitad llena de dudas al contundente 6-1 final. El Barça corrigió a tiempo, encontró su mejor versión después del descanso y suma su segunda victoria en dos jornadas. Y en el estreno liguero en el Palau, Pito dejó el primer gran recital del curso.