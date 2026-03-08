El Barça deja atrás el caso Dembélé y celebra el talento de Lamine Yamal

El FC Barcelona ha vivido en los últimos años varias historias muy diferentes en su ataque. Mientras algunos fichajes millonarios no terminaron de cumplir las expectativas, la cantera ha vuelto a demostrar que sigue siendo una de las grandes fortalezas del club. El contraste entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal refleja perfectamente esa realidad.

El fichaje de Dembélé que nunca terminó de convencer

Cuando el FC Barcelona decidió apostar por, lo hizo con la esperanza de encontrar a una de las nuevas estrellas del fútbol europeo. El club realizó una inversión enorme para incorporarlo procedente del Borussia Dortmund, en una operación que alcanzó aproximadamente losentre el traspaso y las variables.

La expectativa era muy alta. Dembélé llegaba al Barça como un jugador explosivo, rápido y con capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. En teoría, debía convertirse en una de las grandes referencias ofensivas del equipo en LaLiga y en la UEFA Champions League. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Durante su etapa en el Barcelona, el futbolista francés alternó momentos de calidad con largas etapas marcadas por las lesiones. Los problemas físicos se convirtieron en una constante y dificultaron que pudiera tener continuidad.

En total, Dembélé participó en 186 partidos con la camiseta azulgrana y logró 82 contribuciones de gol entre goles y asistencias. Números aceptables para muchos jugadores, pero muy lejos de lo que se esperaba de un fichaje tan caro.

🚨𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄́ cost FC Barcelona a total package of €148 million and produced 82 goal contributions in 186 appearances.



Meanwhile, 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 cost the club €0 and has already surpassed that return, registering 85 goal contributions in just 141… pic.twitter.com/o14ez3KVeX — Mr Wills (@MrWills96) March 7, 2026

Además, su relación con el club y con parte de la afición terminó deteriorándose con el paso del tiempo. Muchos seguidores consideraban que el jugador nunca terminó de mostrar el compromiso esperado con el proyecto deportivo del Barça. Por ese motivo, cuando finalmente abandonó el club, dentro del entorno azulgrana hubo cierta sensación de cierre de etapa.

Lamine Yamal, la nueva joya del Barça

Mientras el Barcelona intentaba reconstruir su proyecto deportivo, una nueva generación empezaba a asomar desde, la histórica cantera del club. Entre esos talentos apareció un nombre que no tardó en captar la atención del fútbol europeo: Lamine Yamal. El joven extremo se ha convertido en uno de los jugadores más ilusionantes del equipo. Con una técnica brillante, una personalidad sorprendente para su edad y una gran capacidad para desequilibrar partidos, Lamine ha demostrado que puede ser una pieza clave en el futuro del Barça.

La comparación con Dembélé surge inevitablemente cuando se observan algunos datos. A diferencia del fichaje millonario del francés, Lamine Yamal ha llegado al primer equipo con un coste prácticamente cero euros, al tratarse de un jugador formado en la cantera.

Y lo más llamativo es su impacto en el campo. En apenas 141 apariciones, el joven atacante ya ha logrado 85 contribuciones de gol, superando incluso los registros que Dembélé consiguió durante su etapa como jugador azulgrana. Estos números reflejan no solo su talento, sino también la confianza que el club ha depositado en él.

El valor de confiar en la cantera

La historia reciente del Barça vuelve a demostrar algo que el club ha defendido durante décadas:. Jugadores formados en casa no solo aportan talento, sino también identidad. Conocen la filosofía del club, el estilo de juego y la importancia de defender el escudo.

En el caso de Lamine Yamal, el Barça parece haber encontrado a uno de esos futbolistas capaces de marcar una época. Su crecimiento deportivo ilusiona a la afición y refuerza la idea de que el futuro del equipo puede construirse alrededor del talento joven.

Mientras tanto, el recuerdo de Dembélé queda como una etapa que no terminó de funcionar como se esperaba. Un fichaje que generó grandes expectativas pero que nunca logró consolidarse de forma definitiva. Hoy, el Barça mira hacia adelante. Y lo hace con la ilusión que despierta una nueva generación liderada por talentos como Lamine Yamal. Un futbolista que representa exactamente lo que el club quiere volver a ser: talento, identidad y fútbol nacido en casa.