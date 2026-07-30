El Barça encuentra al heredero de Frenkie de Jong: es un viejo conocido de Hansi Flick

El FC Barcelona ha recibido uno de los golpes más inesperados del inicio de temporada. La lesión de rodilla de Frenkie de Jong obligará al neerlandés a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego y deja a Hansi Flick sin uno de los futbolistas más importantes de su esquema. No es solo una baja sensible por su calidad, sino también por el peso que tiene en la salida de balón y en la construcción del juego azulgrana.

En el club existe tranquilidad porque la plantilla cuenta con alternativas para cubrir su ausencia en el corto plazo, pero nadie esconde que perder a un jugador de su perfil siempre obliga a replantear algunos escenarios. La temporada acaba de comenzar y el calendario no da tregua, por lo que cualquier imprevisto puede alterar la planificación deportiva.

Mientras el cuerpo técnico trabaja para encontrar soluciones dentro del vestuario, en los despachos tampoco permanecen de brazos cruzados. Deco y Joan Laporta siguen muy atentos a las oportunidades que ofrece el mercado, especialmente cuando aparecen futbolistas con experiencia, nivel competitivo y una situación contractual favorable.

Flick vuelve a mirar a un futbolista con el que ya triunfó

En las últimas horas ha vuelto a aparecer un nombre que Hansi Flick conoce perfectamente. Se trata de Leon Goretzka, que terminó su etapa en el Bayern de Múnich el pasado 30 de junio y actualmente se encuentra sin equipo. Su situación lo convierte en una de las oportunidades más atractivas del mercado, ya que llegaría libre y sin necesidad de afrontar un traspaso.

El internacional alemán mantiene una excelente relación con Flick después de coincidir durante una de las etapas más exitosas del Bayern. Bajo las órdenes del técnico azulgrana firmó algunos de los mejores años de su carrera y fue una pieza fundamental en el equipo que conquistó todos los títulos posibles, incluida la Liga de Campeones.

Ese conocimiento mutuo hace que su nombre vuelva a estar sobre la mesa. En el Barça saben que Goretzka puede desempeñarse tanto como mediocentro como interior, aportando experiencia, recorrido físico y llegada al área, unas cualidades que siempre han convencido al entrenador alemán.

Sin embargo, la operación está lejos de ser una prioridad absoluta. La dirección deportiva considera que el centro del campo sigue estando bien cubierto, incluso con la ausencia temporal de Frenkie de Jong. Además, el club mantiene otros frentes abiertos, como la incorporación de un delantero centro y la posibilidad de reforzar la defensa, dos posiciones que hoy ocupan un lugar preferente en la hoja de ruta de Deco.

Aun así, nadie descarta que el escenario cambie en las próximas semanas. El hecho de que Goretzka llegue libre reduce considerablemente el riesgo de la operación y convierte al alemán en una oportunidad de mercado difícil de ignorar. Todo dependerá de que las condiciones económicas encajen en los límites salariales del Barça y de los movimientos que puedan producirse en la plantilla.

Por ahora no hay negociaciones avanzadas, pero el nombre del centrocampista vuelve a sonar con fuerza en el Camp Nou. Hansi Flick sabe perfectamente lo que puede ofrecerle un jugador al que ya llevó al máximo nivel y, si el mercado da un giro inesperado, el Barça podría haber encontrado en un viejo conocido al heredero ideal de Frenkie de Jong.