El Barça lanza la primera oferta por Alessandro Bastoni y ya hay respuesta

El FC Barcelona ya ha dado el primer paso en una de las operaciones que puede marcar su próximo mercado de fichajes. La dirección deportiva, liderada por Deco, ha puesto sobre la mesa una oferta de 45 millones de euros por Alessandro Bastoni , uno de los centrales más cotizados del fútbol europeo.

El FC Barcelona mueve ficha en el mercado de fichajes. Alessandro Bastoni es el gran objetivo para reforzar la defensa.

El club azulgrana lleva meses siguiendo al defensor italiano, convencido de que encaja perfectamente en su idea de juego. Bastoni destaca por su salida de balón, su capacidad para defender en espacios abiertos y su inteligencia táctica, cualidades muy valoradas en el modelo del Barça.

La intención del club es clara: reforzar una defensa que ha sufrido altibajos durante la temporada y añadir un perfil de jerarquía que pueda marcar diferencias tanto en LaLiga como en la Champions League. Sin embargo, el primer movimiento no ha sido suficiente.

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Bastoni to FC Barcelona will be the one of the best transfers in Barça in last 10 seasons! 🇮🇹🥶 pic.twitter.com/UdqvIKATUf — BlaugranaTimee (@BTimee_) April 2, 2026

La respuesta del Inter complica la operación

Inter de Milán

Desde elno han tardado en responder. El club italiano está dispuesto a escuchar ofertas por Bastoni, pero ha dejado claro que su precio está muy por encima de la propuesta inicial del Barça.

La cifra que manejan en Italia se sitúa entre los 55 y los 60 millones de euros, una cantidad que refleja tanto el valor del jugador como su importancia dentro del equipo. Esta diferencia económica supone el principal obstáculo para que la operación avance.

Aun así, el contexto favorece cierta apertura. El Inter planea realizar cambios en su plantilla y no considera a Bastoni como intransferible, lo que deja la puerta abierta a una negociación. Además, otros clubes como el Liverpool FC también han mostrado interés, lo que podría encarecer aún más el fichaje.

🚨 JUST IN: FC Barcelona have submitted a €45M bid for Alessandro Bastoni.



Inter are open to a sale but will only consider offers exceeding €60M for the centre-back. 💰



More to follow soon 👀 pic.twitter.com/jB6Sfet68F — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 8, 2026

El deseo del jugador y las claves del acuerdo

Uno de los factores que juega a favor del FC Barcelona es la predisposición del propio Bastoni. El defensa estaríae incluso vería con buenos ojos un cambio de aires hacia LaLiga.

Este detalle es clave en operaciones de este nivel. El deseo del jugador puede marcar la diferencia en una negociación compleja, especialmente cuando hay varios clubes interesados.

El Barça, consciente de sus limitaciones económicas, ya trabaja en alternativas para cerrar el fichaje. Entre ellas, no se descarta incluir jugadores en la operación o estructurar el pago en variables para rebajar el coste inicial.

Desde el club no quieren precipitarse. La estrategia es clara: negociar con calma, aprovechar la voluntad del jugador y encontrar una fórmula que haga viable el traspaso sin comprometer la estabilidad financiera. El mercado de fichajes apenas empieza a calentarse, pero el nombre de Alessandro Bastoni ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas