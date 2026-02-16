El Barça pierde el liderato tras un partido lleno de polémica ante el Girona

El FC Barcelona cayó 2-1 ante el Girona FC y dejó escapar el liderato de LaLiga en un duelo marcado por decisiones arbitrales muy discutidas, incluyendo un penalti fallado de Lamine Yamal y una jugada clave antes del segundo gol del conjunto local.

Una oportunidad perdida y un liderato que se escapa

El Barça llegaba a Montilivi con la ambición de afianzarse en lo más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la contundente victoria contra el Atlético de Madrid que había reforzado las esperanzas del título. Sin embargo, lo que parecía un paso hacia adelante terminó siendo un golpe inesperado para las aspiraciones azulgranas.

El partido comenzó con intensidad. Barcelona acumuló ocasiones en campo rival y generó peligro desde el primer minuto. Una de las más claras llegó justo antes del descanso, cuando el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes tras una falta sobre Dani Olmo en el área. Sobre el punto fatídico, Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados del equipo esta temporada, se encargó de ejecutar el lanzamiento, pero su disparo se estrelló contra el poste y se perdió la gran oportunidad de adelantarse en el marcador.

Ya en la segunda mitad, el Barcelona buscó adelantarse y lo consiguió cuando Pau Cubarsí conectó un cabezazo certero para poner el 1-0 en el minuto 58, dando la sensación de que el partido tomaba rumbo favorable para los culés. Pero el Girona no estaba dispuesto a rendirse. Apenas dos minutos después, Thomas Lemar igualó el marcador tras una jugada rápida, poniendo de nuevo la presión sobre un Barça que no encontraba la frescura necesaria.

La polémica que marcó el desenlace

Lo que vino después encendió los ánimos. En el tramo final del encuentro, un remate de Fran Beltrán se convirtió en el 2-1 definitivo para el Girona FC, pero en el desarrollo de la jugada varios jugadores del Barcelona protestaron con vehemencia por una presunta falta sobre Jules Koundé que no fue sancionada y que, según varios analistas arbitrales, debería haber desactivado la acción.

Las protestas del técnico Hansi Flick y de varios futbolistas reflejaron el malestar del vestuario culé ante lo que consideraron decisiones discutibles del árbitro y de la tecnología VAR. La sensación entre aficionados y expertos en arbitraje fue que tanto el penalti fallado como aquella jugada clave pudieron influir de manera directa en el resultado final.

El Barcelona no perdió, acaban de robarle en Montilivi que es diferente. En el segundo gol se aprecia un planchazo previo a Koundé.

Mientras al Real Madrid le cobran dos penales todos los partidos, al equipo del pueblo lo roban.



La historia es siempre la misma, muy peligroso. pic.twitter.com/RRl4neut74 — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) February 16, 2026

El Girona, por su parte, celebró un triunfo histórico que no solo le acerca a la permanencia en LaLiga, sino que también complica las aspiraciones del Barcelona en la lucha por el título. El Estadio Montilivi se convirtió en un escenario hostil para el conjunto blaugrana, que vio cómo sus opciones de liderar la liga se desvanecían en los instantes finales del choque.

Consecuencias y miradas hacia adelante

Con esta derrota, el FC Barcelona cae hasta la segunda posición de LaLiga EA Sports, quedando a dos puntos del líder, el Real Madrid, y con un calendario exigente por delante que no permite margen de error. El impacto va más allá de la pérdida de tres puntos: es una inyección de tensión para el club en plena lucha por el título, donde cada detalle cuenta.

Además, el debate arbitral se ha instalado con fuerza en la actualidad futbolística. La afición y los especialistas se preguntan si decisiones como la no repetición del penalti o la falta previa al gol encajado influirán en futuras actuaciones de los órganos competentes en caso de situaciones similares.