El Barça prepara un fichaje millonario tras el Mundial: Laporta ya hace cuentas

España volvió a tocar el cielo tras proclamarse campeona del Mundial después de 16 años, un éxito que también tuvo un marcado color azulgrana. Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal y Gavi regresan a Barcelona con el título bajo el brazo después de formar parte de una generación que ha vuelto a hacer historia con la selección.

El Barça volvió a ser uno de los clubes con mayor representación en la selección campeona. Varios de sus futbolistas fueron decisivos durante el torneo y eso no pasó desapercibido para Joan Laporta. Pero hubo un jugador que llamó especialmente la atención del presidente azulgrana. Su rendimiento fue creciendo con el paso de los partidos hasta convertirse en una de las grandes sensaciones del Mundial.

Laporta tiene claro el objetivo si acaba saliendo Koundé

El jugador que más ha llamado la atención del Barça es Pedro Porro. El lateral derecho firmó un Mundial sobresaliente con España y pasó de ser una alternativa en las primeras jornadas a convertirse en uno de los hombres más importantes del equipo de Luis de la Fuente durante las eliminatorias.

Su despliegue físico, la facilidad para incorporarse al ataque y su capacidad para generar peligro por la banda terminaron por convencer al cuerpo técnico de la selección. De hecho, fue elegido mejor jugador de la semifinal frente a Francia, un encuentro en el que además marcó uno de los goles que clasificaron a España para la gran final.

Hansi Flick busca laterales con profundidad, capaces de llegar a línea de fondo y participar constantemente en ataque. Precisamente ese es uno de los puntos fuertes del internacional español, que ha demostrado en la Premier y con la selección que puede marcar diferencias en ambas áreas.

Eso sí, la operación está directamente ligada al futuro de Jules Koundé. El defensa francés continúa despertando el interés de varios gigantes europeos y, aunque el Barcelona no tiene intención de venderlo a cualquier precio, una oferta muy importante podría cambiar el escenario. Solo en ese caso el club activaría la búsqueda de un sustituto de primer nivel.

El gran obstáculo aparece en Inglaterra. El Tottenham acaba de renovar a Pedro Porro hasta 2031 y considera al extremeño una pieza fundamental de su proyecto. Después de invertir cerca de 45 millones de euros en su fichaje y tras su gran Mundial, el conjunto londinense solo se plantearía negociar por una cifra muy elevada.

Por ahora no hay negociaciones abiertas, pero el nombre del internacional español ya figura entre las prioridades del Barça si finalmente Koundé abandona el club. Laporta sabe que no será una operación sencilla, aunque también tiene claro que el Mundial ha servido para confirmar que estaría fichando a uno de los mejores laterales del momento.