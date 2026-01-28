El Barça quiere al compañero ideal para Pau Cubarsí: es una auténtica joya

El FC Barcelona busca reforzar su defensa y ya trabaja en el fichaje de un central joven que encaje con Pau Cubarsí. El mercado, la planificación deportiva y el futuro del eje defensivo vuelven a estar sobre la mesa.

Una defensa en reconstrucción con Cubarsí como pilar

La defensa del FC Barcelona sigue siendo uno de los grandes focos de atención del club. A lo largo de la temporada, los problemas atrás han sido evidentes: lesiones, falta de continuidad y la necesidad de encontrar una pareja estable de centrales que ofrezca garantías en LaLiga y en las grandes noches europeas.

En ese contexto, el nombre de Pau Cubarsí se ha convertido en una de las mejores noticias del curso. El joven central se ha asentado con naturalidad en el primer equipo, demostrando personalidad, salida limpia de balón y una madurez impropia de su edad. Para el cuerpo técnico y la dirección deportiva, Cubarsí ya es una pieza clave del presente y, sobre todo, del futuro.

Actualmente, el Barça cuenta con opciones como Eric García, que puede actuar como central con solvencia, o Ronald Araújo, referente físico y competitivo cuando está disponible. Sin embargo, en el club existe la sensación de que falta un perfil específico: un central joven, complementario a Cubarsí, que permita construir una pareja de largo recorrido y reduzca la dependencia de soluciones temporales.

Ruud Nijstad, la joya que seduce al Barça

En esa búsqueda aparece un nombre que empieza a ganar fuerza en los despachos azulgranas: Ruud Nijstad, central de solo 18 años del FC Twente. En Países Bajos está considerado uno de los talentos defensivos más prometedores de su generación, y su progresión no ha pasado desapercibida para varios clubes europeos.

El perfil de Nijstad encaja con lo que busca el Barça. Es joven, tiene margen de crecimiento y destaca por su inteligencia táctica, buena colocación y capacidad para iniciar el juego desde atrás, una cualidad imprescindible en el estilo azulgrana. Además, su edad permite pensar en una incorporación estratégica, más enfocada al proyecto de futuro que a una solución inmediata.

🔄 (NIJSTAD): Barça is moving to secure Ruud Nijstad.



He plays for FC Twente & has featured in the first team despite already being 18.



He is a left-footed defender whose contract runs until 2027.



Via (🟢): @joaquimpiera [sport] pic.twitter.com/6PyIl8pBHn — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 28, 2026

Desde el club valoran especialmente que pueda crecer junto a Cubarsí, formando una pareja de centrales con años por delante. La idea no es solo fichar por fichar, sino construir una defensa sólida, coherente con el ADN Barça y sostenible a nivel económico, algo clave en el actual contexto del mercado de fichajes.

Planificación, paciencia y visión de futuro

El interés por Ruud Nijstad demuestra que el Barça sigue apostando por la captación de jóvenes promesas como base de su proyecto deportivo. No se trata únicamente de solucionar los problemas defensivos actuales, sino de anticiparse y asegurar estabilidad en una posición clave.

En el club son conscientes de que Cubarsí no puede asumir toda la responsabilidad en solitario. Rodearle bien es una prioridad. Encontrar al compañero ideal significa proteger su crecimiento, repartir cargas y garantizar una evolución natural sin forzar etapas.

La operación, eso sí, se estudia con cautela. El Barça quiere moverse, pero sin precipitarse. La experiencia reciente ha enseñado que el talento joven necesita contexto, paciencia y planificación. Nijstad es visto como una auténtica joya, pero también como un proyecto que debe madurar.