El Barça quiere ponerle un detective privado a Lamine Yamal para controlar la vida nocturna

El FC Barcelona está viviendo una situación muy complicada con Lamine Yamal. A pesar de que es uno de los jugadores más importantes y una pieza fundamental para Hansi Flick por todo lo que aporta en el terreno de juego, la realidad es que la vida que está llevando fuera del Barça preocupa y mucho a la entidad azulgrana. Por eso, la opción de un detective privado no está descartada.

El club, según ha comentado Laura Fa en 2Cat, se estaría planteando la posibilidad de recorrer a una empresa de detectives para controlar la vida nocturna del jugador, teniendo en cuenta que se ha sabido que, la pasada semana, estuvo dos días de fiesta hasta altas horas de la madrugada: el jueves en la discoteca Luz de Gas y el domingo en otra de la calle Tuset, en Barcelona.

El Barça podría ponerle un detective privado a Lamine Yamal

Esto ha preocupado y mucho al Barça, ya que creen que un futbolista no debe salir dos veces por semana y, más aún, cuando se encuentra lesionado. Lamine está afectado de pubalgia, una lesión que no es ninguna broma y que le puede afectar el resto de su carrera si no se trata bien. De hecho, ya no fue con la selección española en el último parón por un tratamiento con el que tenía que estar en reposo.

Aun así, el extremo salió de fiesta, a pesar de las recomendaciones de los médicos, con su grupo de amigos, a espaldas de todo el mundo, ya que en la puerta se obligaba a la gente a guardar los móviles. Por eso, el Barça quiere enterarse de todo lo que esté haciendo Lamine en su vida nocturna y quiere ponerle un detective privado para seguir todos sus pasos de fiesta.

El club azulgrana quiere controlar su vida nocturna

Esto no es algo nuevo en el club azulgrana, ya que anteriormente, Joan Laporta ya se lo hizo en su día a Gerard Piqué, otro jugador que también salía mucho de fiesta, como Lamine. Además, otros como Ronaldinho o Romário también fueron investigados por una empresa de detectives en su etapa en la entidad culé por sus constantes salidas nocturnas.