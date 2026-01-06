El Barça se adelanta al mercado y ya tiene cerrado su primer fichaje de 2026

El FC Barcelona y el mercado de fichajes vuelven a cruzarse en una operación que llevaba meses gestándose en silencio. El club azulgrana ha acelerado los tiempos y deja prácticamente cerrada una incorporación estratégica que marca el primer gran movimiento con vistas a 2026.

El regreso de Cancelo toma forma en tiempo récord

El FC Barcelona ha decidido no esperar más y adelantarse al mercado asegurando una pieza que llevaba tiempo en la agenda deportiva. Los rumores sobre el regreso de João Cancelo al Barça no eran nuevos, pero en las últimas horas la operación ha dado un salto definitivo.

El club azulgrana ha enviado ya su primera oferta oficial al Al-Hilal para cerrar la cesión del lateral portugués. Según fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo verbal entre ambas entidades ya existe y los contratos se encuentran en fase de redacción, lo que acerca el anuncio oficial.

La operación se ha desencallado gracias a varios factores clave. El Barça asumirá alrededor de cinco millones de euros de la ficha del jugador durante el tramo restante de la temporada, mientras que Cancelo ha aceptado rebajarse más del 50% de su salario. Su voluntad de volver a Barcelona ha sido decisiva para que el fichaje avance con tanta rapidez.

Una salida necesaria y una oportunidad de mercado

La situación de Cancelo en Arabia Saudí se había vuelto incómoda desde hace semanas. El lateral no terminó de adaptarse y su relación con Simone Inzaghi se deterioró hasta el punto de buscar una salida inmediata. El futbolista llevaba meses con la intención de regresar a Europa y el Barça siempre fue su prioridad.

De hecho, Cancelo ya se había ofrecido al club catalán incluso antes de la lesión de Andreas Christensen, pero las limitaciones del fair play financiero impidieron entonces avanzar en la operación. La baja de larga duración del central danés ha cambiado el escenario y ha dado luz verde para inscribir al portugués.

🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.



Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.



Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Desde la dirección deportiva, liderada por Deco, se considera que se trata de una oportunidad de mercado difícil de repetir: un jugador contrastado, con experiencia en LaLiga, Champions League y grandes clubes europeos, a un coste asumible y con plena predisposición a vestir de azulgrana.

Flick avala el fichaje y el Barça gana polivalencia

El aval del entrenador ha sido determinante. Hansi Flick ya había dejado claro en rueda de prensa que el equipo necesitaba refuerzos en defensa. La idea inicial pasaba por incorporar un central capaz de actuar como lateral en determinados contextos, pero la opción Cancelo fue ganando peso por su calidad, versatilidad y experiencia.

El portugués puede ocupar ambos costados de la defensa e incluso desempeñarse en roles más ofensivos, algo que encaja perfectamente en la idea de juego de Flick. Su llegada permitirá al Barça ganar profundidad de plantilla, soluciones tácticas y competitividad inmediata tanto en LaLiga como en competiciones europeas.

En el club son conscientes de que no se trata solo de un refuerzo a corto plazo. Este movimiento envía un mensaje claro al mercado: el Barça planifica con antelación, aprovecha oportunidades estratégicas y prioriza futbolistas con compromiso real con el proyecto. Si no surgen imprevistos de última hora, João Cancelo se convertirá en el primer fichaje cerrado con vistas a 2026, una incorporación que refuerza la defensa, ilusiona al vestuario y demuestra que el Barça quiere volver a ser protagonista también fuera del terreno de juego.