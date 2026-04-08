El Barça se encuentra con un problema: el fichaje de Cancelo, en peligro

El FC Barcelona mantiene su interés en João Cancelo, pero su fichaje definitivo se complica por factores externos.

Cancelo convence, pero no depende del Barça

El FC Barcelona tiene claro que João Cancelo es uno de los jugadores que encaja en su proyecto. Su rendimiento a lo largo de la temporada ha ido de menos a más, hasta convertirse en una pieza importante dentro del sistema del equipo.

El lateral portugués ha demostrado una capacidad de adaptación notable. Puede jugar en ambas bandas, participar en la construcción del juego y ofrecer soluciones tanto en defensa como en ataque. Esta polivalencia ha sido clave para que el cuerpo técnico, liderado por Hansi Flick, confíe en él en momentos importantes.

En partidos de LaLiga, Cancelo ha sido determinante, mostrando su mejor versión y dejando claro que tiene nivel para seguir en el Barça. Dentro del vestuario, su perfil gusta, y en el club consideran que su continuidad sería un refuerzo de garantías para la próxima temporada. Sin embargo, el problema no está en el rendimiento. Está en las condiciones.

El Al Hilal marca el camino

El principal obstáculo para que João Cancelo continúe en el FC Barcelona tiene nombre propio: Al Hilal. El jugador pertenece al club saudí, y cualquier operación depende directamente de su situación contractual.

El Barça no está dispuesto a realizar una gran inversión económica para ficharlo en propiedad. La situación financiera del club obliga a actuar con cautela en el mercado de fichajes, priorizando operaciones viables y sostenibles.

Por ello, la única vía clara para que Cancelo siga en el equipo pasa por una condición clave: que el jugador logre desvincularse del Al Hilal o facilite su salida en términos favorables. Sin ese escenario, la operación se complica seriamente. El club azulgrana no quiere asumir riesgos económicos que puedan afectar a su planificación futura.

ÚLTIMA HORA: Al Hilal exige € 15 milhões por João Cancelo.



No entanto, o Barcelona só o contrataria se ele rescindisse o contrato e se juntasse ao clube sem custos de transferência.



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Un futuro abierto hasta el verano

La situación de João Cancelo refleja perfectamente la complejidad del mercado actual. El jugador ha evitado pronunciarse de forma contundente sobre su futuro, dejando abiertas todas las opciones.

Por un lado, el Barça quiere contar con él. Por otro, el Al Hilal mantiene el control de la operación. Y en medio, el propio futbolista, que deberá tomar una decisión en función de las oportunidades que tenga sobre la mesa.

Además, no se descarta que otros clubes entren en escena. El buen rendimiento de Cancelo en competiciones como la Champions League y LaLiga ha revalorizado su perfil, lo que podría generar nuevas ofertas. El desenlace se decidirá en verano. Hasta entonces, el Barça seguirá atento, pero sin precipitarse.