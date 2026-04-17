El Barça se olvida de Julián Álvarez y ya tiene un nuevo objetivo en mente

El FC Barcelona redefine su estrategia en el mercado de fichajes. El futuro de Robert Lewandowski condiciona los movimientos y surge un nuevo nombre en la agenda.

El futuro de Lewandowski marca la hoja de ruta

El FC Barcelona encara un verano clave en la planificación de su delantera. Antes de pensar en nuevas incorporaciones, el club debe resolver una cuestión fundamental: qué hacer con Robert Lewandowski.

El delantero polaco, referente ofensivo en las últimas temporadas, se encuentra en una situación delicada. A sus 37 años, su continuidad no está asegurada. Sobre la mesa hay dos escenarios claros: seguir en el Barça asumiendo un rol más secundario o salir en busca de minutos y un contrato más atractivo fuera de Europa.

La decisión no es menor. Lewandowski sigue siendo un nombre importante en LaLiga, pero el club entiende que necesita empezar a pensar en el futuro. Además, la situación económica del Barça obliga a medir cada movimiento con precisión. Este contexto ha llevado a la directiva, liderada por Joan Laporta, a activar diferentes opciones en el mercado de fichajes para reforzar la posición de ‘9’.

Julián Álvarez se cae y aparece un nuevo objetivo

Durante meses, el gran sueño del Barça ha sido Julián Álvarez. El delantero argentino encajaba perfectamente en el perfil que buscaba el club: joven, con proyección y capacidad para marcar diferencias en el área.

Sin embargo, la operación ha resultado prácticamente imposible. Su situación en el Atlético de Madrid y el coste de un posible traspaso han frenado cualquier intento serio por parte del conjunto azulgrana. Ante este escenario, el Barça ha tenido que cambiar de objetivo. Y es ahí donde aparece el nombre de Alexander Sørloth.

El delantero noruego, también vinculado al Atlético de Madrid, ha ganado protagonismo en la agenda culé. Su perfil es diferente al de Julián Álvarez, pero ofrece garantías inmediatas: experiencia, capacidad goleadora y adaptación al fútbol europeo.

🚨 BREAKING: Barcelona want Alexander Sørloth. The sports department wants to sign him with the uncertainty surrounding Robert Lewandowski.



Sørloth's profile appeals to the club and his ability to immediately adapt to Hansi Flick's scheme.



— @marca pic.twitter.com/tjGG0EghoV — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 17, 2026

Una operación complicada pero con sentido

El posible fichaje de Sørloth no será sencillo. El delantero tiene contrato en vigor y es una pieza importante en el esquema del equipo rojiblanco. Además, las relaciones entre clubes rivales como Barça y Atlético siempre añaden complejidad a este tipo de operaciones.

Desde el punto de vista económico, el traspaso tampoco sería fácil. El Barça sigue condicionado por su situación financiera y necesita encontrar fórmulas que le permitan reforzarse sin comprometer su estabilidad.

Aun así, en el club consideran que Sørloth podría ser una solución interesante si finalmente Lewandowski abandona el equipo. Su capacidad para jugar de espaldas, su presencia física y su olfato goleador lo convierten en un perfil útil para el sistema.