El Barça señala a Frenkie de Jong: decisión tomada y sanción sobre la mesa

El FC Barcelona ya levanta su primer título del año tras ganar la Supercopa de España, pero la celebración deja un asunto pendiente. La expulsión de Frenkie de Jong abre un frente disciplinario que ya tiene consecuencias inmediatas.

Un título celebrado… con una mancha inesperada

Elarrancó el año con un golpe de autoridad al conquistar latras imponerse poralen una final intensa, vibrante y, como casi siempre, cargada de polémica. El equipo mostró carácter competitivo y supo gestionar los momentos clave de un Clásico que volvió a decidirse por detalles.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto azulgrana. En los minutos finales del encuentro, Frenkie de Jong fue expulsado tras una entrada dura y peligrosa sobre Kylian Mbappé. Una acción que el colegiado no dudó en castigar con tarjeta roja directa y que cambió el tono del postpartido en los despachos del club.

Frenkie Ding Dong knew damn well that Mbappé’s knee was injured and still pulled that dirtyass tackle!!! Disgusting mf pic.twitter.com/lBTIWzRzjI — Ema 🇫🇷 (@iluvkylian) January 11, 2026

En el Barça entienden que la acción fue evitable. El contexto del partido, prácticamente decidido, hacía innecesario asumir ese riesgo. Por eso, más allá de la sanción reglamentaria, el club ha querido enviar un mensaje claro de responsabilidad y autocontrol.

Decisión tomada: Frenkie se queda fuera de la Copa