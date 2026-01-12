El Barça señala a Frenkie de Jong: decisión tomada y sanción sobre la mesa

El FC Barcelona ya levanta su primer título del año tras ganar la Supercopa de España, pero la celebración deja un asunto pendiente. La expulsión de Frenkie de Jong abre un frente disciplinario que ya tiene consecuencias inmediatas.
Un título celebrado… con una mancha inesperada
El FC Barcelona
arrancó el año con un golpe de autoridad al conquistar la Supercopa de España
tras imponerse por 3-2
al Real Madrid
en una final intensa, vibrante y, como casi siempre, cargada de polémica. El equipo mostró carácter competitivo y supo gestionar los momentos clave de un Clásico que volvió a decidirse por detalles.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto azulgrana. En los minutos finales del encuentro, Frenkie de Jong fue expulsado tras una entrada dura y peligrosa sobre Kylian Mbappé. Una acción que el colegiado no dudó en castigar con tarjeta roja directa y que cambió el tono del postpartido en los despachos del club.
En el Barça entienden que la acción fue evitable. El contexto del partido, prácticamente decidido, hacía innecesario asumir ese riesgo. Por eso, más allá de la sanción reglamentaria, el club ha querido enviar un mensaje claro de responsabilidad y autocontrol.
Decisión tomada: Frenkie se queda fuera de la Copa
La sanción responde al criterio disciplinario interno y al marco reglamentario tras la expulsión. En el club consideran que es una medida lógica y coherente con la gravedad de la acción. No se trata de un castigo ejemplarizante de puertas hacia fuera, sino de una señal clara dentro del vestuario: las acciones individuales también tienen consecuencias colectivas.
Desde el entorno del jugador se asume la decisión con normalidad. Frenkie es consciente de que cruzó la línea en una acción puntual y acepta la sanción como parte del aprendizaje competitivo. El neerlandés, uno de los pesos pesados del vestuario, sabe que su rol exige también liderazgo emocional en los momentos de máxima tensión.La consecuencia no se ha hecho esperar. El FC Barcelona ya ha tomado una decisión firme: Frenkie de Jong no estará disponible para el próximo partido de la Copa del Rey. El centrocampista neerlandés se perderá el duelo de este jueves ante el Racing de Santander, correspondiente a la siguiente ronda del torneo del KO.
Un aviso en un momento clave de la temporada
La sanción llega en un punto delicado del calendario. El Barça afronta semanas exigentes entre LaLiga
, Copa del Rey
y competiciones europeas, y cualquier baja pesa. Aun así, el cuerpo técnico considera que la plantilla tiene recursos suficientes para cubrir la ausencia de De Jong y mantener el nivel competitivo.
En el club no se cuestiona el compromiso del futbolista ni su importancia en el proyecto. Frenkie sigue siendo una pieza clave en el centro del campo, tanto por su capacidad para organizar el juego como por su experiencia en partidos de alto voltaje. Pero este episodio sirve como recordatorio de que la exigencia es máxima, especialmente en los Clásicos y finales.