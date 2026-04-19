El Barça toma una decisión firme con Nico Williams: ya hay respuesta

El FC Barcelona cierra la puerta a Nico Williams. Tras meses de rumores de fichaje, el club azulgrana ya ha tomado una decisión definitiva.

De objetivo prioritario a opción descartada

Hace no mucho, el nombre de Nico Williams era uno de los más repetidos en los despachos del FC Barcelona. El extremo del Athletic Club encajaba perfectamente en la idea deportiva del equipo, especialmente por su velocidad, desborde y capacidad para asociarse con jóvenes talentos como Lamine Yamal.

En el club azulgrana se valoraba seriamente su incorporación como una pieza clave para reforzar el ataque y construir un proyecto de futuro. La posibilidad de ver a Nico compartiendo banda con Yamal generaba ilusión tanto en la directiva como en la afición.

Sin embargo, el escenario cambió cuando el propio jugador decidió no dar el paso. Nico Williams optó por continuar en el Athletic, apostando por la estabilidad y el crecimiento dentro del club vasco. Una decisión respetada en su momento, pero que marcó un antes y un después en su relación con el Barça.

🔵🔴 Ojo a este movimiento…



Nico Williams tiene claro que este verano quiere dar el salto al FC Barcelona ⚡️



Tras una temporada complicada en el Athletic, está decidido a cambiar de aires y pondrá todo de su parte para vestir de blaugrana 👀🔥#FCBarcelona #Fichajes pic.twitter.com/fKQeoshyjn — Info Sport (@InfoSport010) April 17, 2026

Un rendimiento irregular que cambia el contexto

El tiempo ha pasado y la situación ha evolucionado. La temporada de Nico Williams en el Athletic Club no ha sido la esperada. Lejos de consolidarse como una de las grandes estrellas del campeonato, su rendimiento ha estado marcado por la irregularidad y la falta de impacto en momentos clave.

Además, los resultados del equipo tampoco han acompañado, lo que ha generado cierta presión sobre el jugador. En este contexto, han surgido informaciones que apuntan a un posible cambio de postura por parte del futbolista, que vería ahora con buenos ojos una salida hacia un club como el FC Barcelona. Pero en el fútbol, las decisiones tienen consecuencias. Y en este caso, el Barça parece haber tomado nota.

El Barça cierra la puerta: no hay segundas oportunidades

La postura del FC Barcelona es ahora clara y firme: Nico Williams no entra en los planes actuales. En el club consideran que, cuando tuvieron la oportunidad de ficharle, el jugador no apostó por el proyecto. Y esa decisión pesa.

La dirección deportiva ha optado por mirar hacia otras opciones, priorizando perfiles que encajen tanto en lo deportivo como en el compromiso con el proyecto desde el primer momento. En un contexto de reconstrucción, el Barça busca jugadores convencidos, sin dudas.

Este tipo de decisiones reflejan también un cambio en la filosofía del club, que quiere evitar situaciones de incertidumbre en el mercado. La apuesta es clara: construir un equipo sólido, con futbolistas implicados al cien por cien. Para Nico Williams, el escenario cambia por completo. Lo que en su día fue una oportunidad abierta, ahora parece una puerta cerrada. Y aunque el mercado siempre da segundas vueltas, en este caso el mensaje desde el Camp Nou es contundente.