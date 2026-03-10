El Barça toma una decisión importante sobre el futuro de Alejandro Balde

El futuro de Alejandro Balde en el FC Barcelona ha generado dudas en las últimas semanas. Entre su rendimiento reciente y una nueva lesión, el nombre del lateral ha vuelto al centro de la actualidad del Barça.

Un momento complicado para Alejandro Balde

El FC Barcelona vive un momento clave de la temporada y cada detalle cuenta. En un equipo que aspira a competir al máximo nivel en La Liga y en las competiciones europeas, el rendimiento de todos los jugadores es fundamental. En ese contexto, la situación de Alejandro Balde ha empezado a generar cierta preocupación dentro del club.

El joven lateral izquierdo, que en temporadas anteriores se consolidó como uno de los talentos más prometedores del fútbol español, no ha logrado mantener el mismo nivel de regularidad en los últimos meses. Su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado en algunos partidos, algo que no ha pasado desapercibido ni para el cuerpo técnico ni para la afición del Barça.

A esta situación se le ha sumado recientemente un nuevo contratiempo físico. El jugador sufre una lesión en el tendón de la corva, un problema muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un tiempo. Esta lesión llega en un momento complicado, ya que el FC Barcelona necesita a todos sus jugadores disponibles para afrontar el tramo decisivo del curso.

Balde, que llegó al primer equipo tras destacar en la cantera de La Masia, había demostrado una enorme proyección como lateral ofensivo. Su velocidad, su capacidad para incorporarse al ataque y su juventud lo convirtieron rápidamente en una pieza importante dentro del equipo. Sin embargo, el fútbol exige constancia, y ahora el jugador atraviesa un momento en el que deberá recuperar su mejor versión.

Rumores de mercado y el interés del Manchester United

Como suele ocurrir cuando un jugador joven atraviesa una etapa irregular, los rumores de mercado no han tardado en aparecer. En los últimos días se ha hablado de un supuesto interés del Manchester United por Alejandro Balde. El club inglés, uno de los gigantes de la Premier League, estaría atento a la situación del lateral del Barça. La posibilidad de que el futbolista pudiera cambiar de equipo generó debate entre aficionados y analistas del fútbol europeo.

Sin embargo, desde el entorno del mercado de fichajes han llegado aclaraciones importantes. El reconocido periodista Fabrizio Romano ha explicado que, por el momento, no ha existido ninguna negociación entre el Manchester United y el FC Barcelona por el traspaso del jugador. Según estas informaciones, el Barça no tiene intención de desprenderse de Balde en este momento. El club considera que el lateral todavía tiene mucho margen de crecimiento y sigue siendo parte importante del proyecto deportivo.

🚨 Despite reports to the contrary, Barcelona 𝗛𝗔𝗩𝗘 𝗡𝗢𝗧 𝗛𝗘𝗟𝗗 𝗧𝗔𝗟𝗞𝗦 with Manchester United over the sale of left-back Alejandro Balde.



He is seen as a key player at Camp Nou and the club have no plans to allow him to leave.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/0q1MDi1I3F — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2026

El Barça mantiene su confianza en el lateral

La decisión del FC Barcelona parece firme: Alejandro Balde seguirá formando parte del equipo. El club azulgrana confía en el potencial del jugador y considera que puede volver a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los laterales más prometedores del fútbol europeo. Desde el cuerpo técnico entienden que el futbolista necesita recuperar confianza y continuidad. Para ello, el primer paso será superar su lesión y regresar a los entrenamientos con el resto del grupo.

El Barça sigue apostando por su cantera y por jugadores jóvenes capaces de construir el futuro del club. Balde encaja perfectamente en ese perfil. Formado en La Masia, conoce la filosofía del equipo y tiene cualidades que pueden ser muy importantes en el sistema de juego azulgrana.

Ahora el reto para el lateral será recuperar su mejor versión y demostrar nuevamente su calidad en el campo. Si logra volver al nivel que mostró en temporadas anteriores, no hay duda de que seguirá siendo un jugador importante para el FC Barcelona. El futuro de Alejandro Balde, al menos por ahora, sigue ligado al Barça.