El Barça va a por un crack para formar dupla de oro con Raphinha

Raphinha vive uno de sus mejores momentos en el FC Barcelona y se ha convertido en pieza clave en el equipo. Sin embargo, el club ya trabaja en el próximo mercado de fichajes. En los despachos culés suena con fuerza un nombre propio para reforzar la delantera.

Raphinha, el guerrero que sostiene el ataque

En el actual proyecto del FC Barcelona hay futbolistas que marcan diferencias. Y uno de ellos es, sin duda, Raphinha. El extremo brasileño no solo aporta goles y asistencias, también contagia intensidad, presión alta y carácter competitivo. Se ha ganado a la afición a base de esfuerzo y rendimiento.

En una temporada marcada por la exigencia en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, Raphinha ha sido un recurso constante en ataque. Desborde, disparo lejano, capacidad para romper líneas y compromiso defensivo. Un perfil completo que encaja en la idea de juego azulgrana.

Pero el Barça sabe que no puede depender de individualidades. La planificación deportiva mira más allá del presente inmediato. La probable salida de Robert Lewandowski al finalizar la temporada obliga a la dirección deportiva a buscar un nuevo delantero que garantice gol y continuidad al proyecto. El mercado de fichajes Barça será estratégico. Y la prioridad es clara: reforzar la delantera con un futbolista joven, competitivo y con margen de crecimiento.

Gabriel Martinelli, el nombre que ilusiona en el Camp Nou

En ese contexto aparece con fuerza el nombre de Gabriel Martinelli, atacante del Arsenal FC. El brasileño, de 23 años, encaja en el perfil que busca el Barça: velocidad, desborde, gol y experiencia en una liga exigente como la Premier League.

Martinelli tiene contrato hasta 2027, pero en Inglaterra no descartan movimientos. El Arsenal necesita equilibrar cuentas y dar salida a algunos jugadores para acometer nuevos fichajes. En ese escenario, el Barça observa con atención.

Su valor de mercado ronda los 45 millones de euros, una cifra elevada pero asumible dentro de la planificación si se producen salidas. Esta temporada ha firmado 11 goles y 3 asistencias en 35 partidos, números que reflejan regularidad y capacidad para aparecer en momentos importantes.

🇪🇸 Barcelona ya abrió conversaciones para el fichaje de Gabriel Martinelli en el próximo mercado de verano.



💰 Se habla de una oferta inicial de €45M al Arsenal por la ficha del extremo brasileño.



🇧🇷 Los Culés creen que el delantero podría seguir los pasos de su compatriota… pic.twitter.com/Sej5I5FoTM — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) March 1, 2026

La posibilidad de juntar a Raphinha y Martinelli en el mismo frente ofensivo genera ilusión. Dos extremos brasileños, verticales, intensos y con hambre competitiva. Una dupla que podría ser letal en LaLiga y ofrecer variantes en Europa. Además, la química entre ambos no sería un problema. Comparten idioma, cultura futbolística y una mentalidad agresiva en el uno contra uno. En un Barça que busca recuperar velocidad en transición y mayor profundidad, Martinelli encaja como pieza natural.

Un movimiento estratégico para el nuevo ciclo

La dirección deportiva del Barça entiende que el próximo mercado será clave para definir el nuevo ciclo. La posible marcha de Lewandowski obligará a redistribuir responsabilidades ofensivas. Y ahí es donde la figura de Martinelli cobra sentido. No se trata solo de goles. También de dinamismo, presión tras pérdida y capacidad para atacar espacios.

El club no ha realizado ninguna oferta formal, pero el interés es real. En el entorno del Camp Nou se considera que Martinelli puede ser un gran fichaje Barça y un complemento ideal para potenciar aún más el rendimiento de Raphinha. El Barça quiere volver a dominar desde el juego y desde el talento joven. Apostar por un delantero con experiencia internacional, pero con margen de mejora, encaja en esa hoja de ruta.

La dupla Raphinha-Martinelli suena a ilusión, a velocidad y a fútbol directo. Y en un proyecto que busca recuperar brillo sin perder competitividad, esa combinación podría convertirse en una de las más atractivas de Europa.