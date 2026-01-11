El Barça y la Selección, atentos: Lamine Yamal ya ha decidido

El FC Barcelona, La Roja y el futuro de Lamine Yamal miran al mismo punto. El joven talento azulgrana ha tomado una decisión clave que marcará su evolución deportiva y su impacto en el fútbol de élite.

Lamine Yamal mira al centro del juego y define su camino

Lamine Yamal no quiere ser únicamente el extremo desequilibrante que rompe partidos desde la banda. A pesar de su enorme impacto partiendo desde el costado, el joven talento del FC Barcelona tiene muy claro que su futuro futbolístico pasa por el centro del campo ofensivo. La decisión ya está tomada y no es fruto de la improvisación.

El plan de Lamine es ambicioso y perfectamente calculado: evolucionar progresivamente hacia posiciones interiores, ya sea como mediocentro ofensivo, mediapunta o incluso falso nueve. Su objetivo es convertirse en un futbolista total, con mayor contacto con el balón y más peso en la construcción del juego. En su entorno no lo esconden: cuanto más cerca esté del corazón del partido y del área rival, mayor será su impacto colectivo.

La referencia es evidente. Lamine aspira a recorrer un camino similar al de Lionel Messi, que pasó de desbordar desde la banda a dominar los partidos desde dentro. No se trata de una comparación ligera ni de un capricho, sino de una convicción profunda basada en su forma de entender el fútbol y en su enorme capacidad para leer el juego.

Flick lo sabe y ya lo ha probado en el Barça

En el Barça, la idea no solo es conocida, sino que cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico. Hansi Flick considera que Lamine Yamal posee condiciones excepcionales para jugar entre líneas: visión de juego, último pase, capacidad para girarse en espacios reducidos y una madurez táctica impropia de su edad.

El técnico alemán ya ha puesto en práctica esta idea en más de una ocasión, alternando posiciones y dándole libertad para aparecer por dentro en determinadas fases del partido. Flick entiende que, como mediapunta o falso nueve, Lamine puede tocar más balón, liderar los ataques y condicionar mucho más a las defensas rivales. En ese rol, el joven talento podría convertirse en el auténtico faro ofensivo del equipo.

Eso sí, nadie quiere acelerar los plazos. Lamine es consciente de su edad y de que todavía tiene recorrido como extremo. La transición será progresiva, combinando ambas posiciones hasta que el contexto y la madurez competitiva permitan dar el paso definitivo. En el Barça valoran especialmente esta mentalidad paciente y estratégica.

La Roja también entra en la hoja de ruta

La decisión de Lamine Yamal no afecta únicamente al Barça. Selección Española también forma parte de sus planes. En La Roja, el futbolista siente que puede tener un rol todavía más determinante si actúa por dentro, siendo el eje creativo del equipo y no solo un recurso por banda.

Lamine cree que desde el centro puede asumir galones, ordenar al equipo y ser decisivo en los grandes torneos internacionales. Su ambición es clara: quiere ser protagonista absoluto, marcar una época y liderar tanto al Barça como a la selección en los momentos clave.

En el entorno de la selección se observa con atención esta evolución. El potencial de Lamine como jugador interior abre nuevas posibilidades tácticas y refuerza la idea de que España puede construir su futuro ofensivo alrededor de su talento. La decisión está tomada. Ahora solo hacen falta tiempo, paciencia y el contexto adecuado. Lamine Yamal ya no piensa solo en deslumbrar, sino en gobernar los partidos. Y quiere hacerlo desde el centro del escenario, donde se escriben las carreras de los futbolistas generacionales.