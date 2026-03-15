El Barça ya da por hecha su salida y tiene preparado un fichaje mejor

El FC Barcelona comienza a mover fichas de cara a la próxima temporada. Mientras el club analiza nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla, también se estudian posibles salidas dentro del equipo.

El Barça planifica movimientos para el próximo mercado

En el FC Barcelona ya se empieza a pensar seriamente en la próxima temporada. A pesar de que el curso actual todavía está en marcha, en los despachos del club azulgrana se trabaja en la planificación del futuro.

La dirección deportiva del Barça es consciente de que el equipo necesita reforzar algunas posiciones si quiere competir al máximo nivel en La Liga y en las competiciones europeas. Por eso, el mercado de fichajes se presenta como un momento clave para el proyecto deportivo que lidera el club. Sin embargo, para que lleguen nuevos jugadores también será necesario que algunos futbolistas abandonen la plantilla. La situación económica del FC Barcelona sigue obligando a realizar ajustes y a buscar un equilibrio entre ingresos y gastos.

En ese contexto aparece el nombre de Alejandro Balde. El lateral izquierdo del Barça, que en su momento fue considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del equipo, atraviesa una etapa complicada dentro del club.

Su rendimiento en los últimos meses ha generado dudas y su protagonismo en el equipo ha disminuido. En el fútbol de élite, este tipo de situaciones suelen abrir la puerta a posibles cambios en el mercado.

Balde pierde protagonismo en el equipo

Alejandro Balde había sido uno de los jugadores más prometedores del FC Barcelona. Su velocidad, su capacidad para incorporarse al ataque y su juventud lo convertían en una apuesta importante para el futuro del club. Sin embargo, el lateral ha visto cómo su situación dentro del equipo ha cambiado con el paso de los meses. La competencia en la banda izquierda ha aumentado y algunos compañeros han logrado adelantarse en la rotación del entrenador.

Futbolistas como Gerard Martín o João Cancelo han tenido más protagonismo en determinados momentos de la temporada, lo que ha reducido los minutos de Balde en el campo. Esta situación ha provocado que el club empiece a valorar diferentes escenarios para el próximo mercado de fichajes. Aunque el jugador sigue teniendo talento y margen de crecimiento, en el Barça saben que su salida podría generar recursos importantes para reforzar otras posiciones de la plantilla.

Bastoni aparece como prioridad del Barça

La posible salida de Balde abriría la puerta a una operación que el FC Barcelona considera muy importante para el futuro del equipo. El club azulgrana busca reforzar su defensa con un central de alto nivel que pueda liderar la línea defensiva durante los próximos años.

🚨Deco quiere a Alessandro Bastoni como su principal objetivo defensivo si ganan las elecciones.



❗Bastoni es consciente del interés del FC Barcelona y no ha cerrado la puerta a un posible traspaso.



(@MatteMoretto) pic.twitter.com/xvqBZMMh6y — Mundo Culé (@mundocule1899) March 13, 2026

En este contexto, uno de los nombres que más gusta en la dirección deportiva del Barça es el de Alessandro Bastoni. El defensor italiano se ha consolidado como uno de los centrales más fiables del fútbol europeo gracias a su capacidad defensiva, su salida de balón y su experiencia en competiciones internacionales.

Bastoni es actualmente una pieza clave en el Inter de Milán, donde ha demostrado un rendimiento muy sólido en la Serie A y en torneos europeos. Su perfil encajaría con el estilo de juego que busca el FC Barcelona. La operación no sería sencilla, ya que el club italiano considera al central uno de sus jugadores más importantes. Sin embargo, en el Barça creen que reforzar la defensa es una prioridad absoluta para el próximo proyecto.

Por ahora, todo depende de lo que ocurra en el mercado de fichajes. Pero dentro del FC Barcelona cada vez parece más claro que se avecinan cambios importantes en la plantilla.