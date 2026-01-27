El Barça ya tiene nuevo capitán tras la salida de Ter Stegen: se lo merece

La salida de Ter Stegen rumbo al Girona abre un nuevo escenario en la capitanía del Barça. El club ya ha definido el relevo y la decisión refleja vestuario, rendimiento y liderazgo en plena temporada de LaLiga.

La marcha de Ter Stegen y un brazalete que queda libre

La noticia sorprendió a muchos, pero tenía lógica deportiva. Marc-André ter Stegen ha salido del FC Barcelona en forma de cesión al Girona FC con un objetivo claro: volver a sentirse futbolista. La falta de minutos en el Barça había reducido su protagonismo y el guardameta necesitaba continuidad para mantener su nivel competitivo en una temporada exigente.

Más allá del impacto deportivo, su salida deja un vacío simbólico importante. Ter Stegen era uno de los capitanes del Barça, una figura respetada en el vestuario y una voz con peso en los momentos delicados. Su adiós obligaba al club a reorganizar la capitanía del Barça, una estructura que no solo representa jerarquía, sino también identidad, compromiso y liderazgo dentro del grupo. En ese contexto, el club ha optado por una decisión coherente con la realidad del equipo y con la dinámica interna del vestuario, reforzando una idea clave: el brazalete no se regala, se gana.

El orden de la capitanía y la irrupción de Eric Garcia

Con la salida del portero alemán, la jerarquía queda definida de forma clara. Frenkie de Jong mantiene su rol como primer capitán, seguido por Ronald Araújo como segundo. El tercer escalón lo ocupa Pedri, uno de los referentes del proyecto, mientras que Raphinha es el cuarto capitán.

La gran novedad llega con el quinto nombre de la lista: Eric García. Una elección que no responde al ruido mediático, sino al trabajo silencioso y constante del futbolista. Eric atraviesa uno de sus mejores momentos en el Barça, consolidado en el equipo y siendo clave tanto en el césped como fuera de él.

Su rendimiento deportivo, su compromiso con el grupo y su capacidad para ordenar, comunicar y asumir responsabilidades lo han convertido en una figura imprescindible. En el vestuario, su liderazgo es reconocido; en el campo, su lectura táctica y regularidad le han dado un peso que va más allá de los minutos jugados.

❗️Eric García pasa a ser el 5º capitán tras la salida de Ter Stegen.



👉 Se mantiene el orden votado en verano de 2024: De Jong, Araujo, Pedri, Raphinha y ahora Eric García



vía @La_SER pic.twitter.com/NyMoRR1YWa — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) January 27, 2026

Un liderazgo merecido en un Barça que mira al futuro

Que Eric Garcia sea el quinto capitán del Barça no es una casualidad. Es el reflejo de un club que apuesta por la meritocracia y por perfiles que suman en todos los frentes. En una temporada marcada por la exigencia de LaLiga, la presión de la competición doméstica y la necesidad de estabilidad, el Barça necesita líderes fiables, constantes y comprometidos con el proyecto.

El brazalete, en este caso, simboliza algo más que autoridad: representa confianza. Confianza del cuerpo técnico, del vestuario y del club. Eric ha demostrado estar preparado para asumir ese rol, aportando equilibrio emocional, profesionalidad y una actitud ejemplar para los más jóvenes. Con esta decisión, el Barça no solo cubre el hueco dejado por Ter Stegen, sino que refuerza una estructura interna pensada para sostener al equipo en los momentos clave. Y en ese camino, el nombre de Eric Garcia aparece, hoy más que nunca, en el lugar que se ha ganado.