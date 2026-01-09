El central que quiere el Barça no será barato: mínimo 65 millones

El FC Barcelona busca un central de garantías para reforzar su defensa y ya maneja varios nombres en el mercado de fichajes. Uno destaca por encima del resto y encaja a la perfección en la idea de Hansi Flick, aunque su precio complica la operación.

El Barça rastrea el mercado en busca de un central top

La necesidad es evidente. El FC Barcelona lleva meses analizando el mercado en busca de un central que aporte fiabilidad inmediata y proyección a medio plazo. La defensa ha sido uno de los focos de debate esta temporada y, pese a contar con alternativas en la plantilla, en los despachos del club consideran prioritario incorporar un perfil diferencial.

Desde la apertura del mercado de enero, el Barça ha sido vinculado con numerosos defensores de distintos campeonatos europeos. Sin embargo, lejos del ruido mediático, el club ha seguido en silencio a un futbolista muy concreto. Según informa Diario Sport, el central que realmente encaja en la hoja de ruta azulgrana es Micky van de Ven, actual jugador del Tottenham Hotspur.

El internacional neerlandés es considerado defensa de élite dentro de la secretaría técnica del Barça. Su perfil físico y táctico se ajusta a lo que busca el club: potencia, fiabilidad defensiva y, sobre todo, velocidad, una cualidad clave para sostener una línea defensiva alta, uno de los pilares del sistema de Hansi Flick.

Van de Ven, el perfil ideal para la idea de Flick

La candidatura de Van de Ven no es casual. El central del Tottenham ha demostrado en la Premier League que puede competir al máximo nivel en contextos de alta exigencia. Su capacidad para corregir espacios a la espalda, su potencia en carrera y su solvencia en el uno contra uno lo convierten en un defensor ideal para un Barça que quiere dominar desde campo contrario.

En el cuerpo técnico azulgrana valoran especialmente su adaptación a sistemas atrevidos, donde la defensa debe asumir riesgos constantes. Van de Ven ofrece esa seguridad en campo abierto que el Barça echa en falta en determinados escenarios, especialmente ante rivales rápidos y transiciones agresivas. Además, su edad y experiencia internacional lo sitúan en un punto óptimo: no es una promesa por hacer, pero tampoco un jugador en declive. Para el Barça, sería una incorporación estratégica que elevaría el nivel competitivo inmediato del equipo en LaLiga y en Europa.

El Barça tiene a Van de Veen en su lista de candidatos para reforzar su defensa central.



El jugador quiere dejar el Tottenham y prefiere el Barça, ​​y se considera una opción realista en comparación con los jugadores más caros del mercado.



Es de los centrales más rápidos de… pic.twitter.com/sJilBg4UzE — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 9, 2026

El gran obstáculo: el precio y la situación económica

El problema, como casi siempre en el Camp Nou, es económico. El valor de mercado de Van de Ven ronda los 65 millones de euros, una cifra ya elevada para un Barça condicionado por la deuda y una masa salarial todavía muy alta. Pero la dificultad no termina ahí.

El Tottenham no tiene ninguna urgencia por vender. El club inglés considera al central una pieza clave de su proyecto y podría exigir una cantidad superior para abrir la puerta a una negociación. En Londres saben que el mercado de defensas rápidos y fiables es limitado, y eso juega a su favor.

En el Barça son conscientes de que una operación de este calibre solo sería posible mediante fórmulas creativas: ventas previas, ajustes salariales o incluso estructuras de pago aplazadas. A día de hoy, imaginar un desembolso directo por Van de Ven resulta complicado, aunque no imposible si se producen movimientos importantes en la plantilla. Pese a todo, el nombre sigue marcado en rojo. El Barça sabe que el central perfecto no será barato, pero también que fichar un perfil como el de Van de Ven puede marcar la diferencia en el proyecto de Flick. El mercado acaba de empezar, pero el mensaje es claro: si el Barça quiere al central ideal, tendrá que rascarse el bolsillo.