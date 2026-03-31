El dilema de Hansi Flick: ¿quién debe sustituir a Raphinha en el Barça?

El FC Barcelona pierde a Raphinha varias semanas. Hansi Flick busca soluciones. La decisión llega en un momento clave de la temporada.

Un golpe inesperado en el peor momento

El Barça afronta uno de los tramos más decisivos de la temporada con un problema serio. La lesión de Raphinha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas, ha encendido las alarmas en el club azulgrana. No es una baja cualquiera. Es una pieza clave en el esquema ofensivo.

El extremo brasileño se había consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo en LaLiga y también en competición europea. Su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro eran fundamentales en el sistema.

La situación, además, no ha sentado bien dentro del club. Hansi Flick ha mostrado su malestar por cómo se ha producido la lesión durante el parón internacional. En el cuerpo técnico existe preocupación por la carga de minutos y el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la plantilla. Y todo esto llega en el peor momento posible. El Barça se juega gran parte de la temporada en partidos clave de liga y en la UEFA Champions League. Sin Raphinha, el equipo pierde profundidad y desequilibrio en banda.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

Tres nombres sobre la mesa… y una decisión por tomar

Ante esta situación, Hansi Flick se enfrenta a un dilema claro: elegir al sustituto ideal. No hay muchas opciones, pero sí perfiles distintos. Sobre la mesa aparecen tres nombres: Marcus Rashford, Fermín López y Roony Bardghji.

Cada uno ofrece algo diferente. Fermín aporta intensidad, llegada desde segunda línea y conocimiento del sistema. Bardghji representa frescura y talento joven, aunque con menos experiencia en escenarios de máxima exigencia. Sin embargo, todas las miradas apuntan a Rashford. El atacante inglés parece ser el mejor posicionado para asumir este rol. Su perfil encaja con lo que el Barça necesita ahora mismo: velocidad, desborde y capacidad para decidir partidos.

Además, este puede ser su momento. La lesión de Raphinha le abre una ventana de oportunidad para ganar protagonismo y demostrar que puede ser importante en el equipo. Flick lo sabe y confía en que dé un paso adelante.

Una decisión que puede marcar la temporada

La elección de Hansi Flick no es menor. No se trata solo de cubrir una baja, sino de encontrar una solución que mantenga el nivel competitivo del equipo en un momento crítico.

El Barça necesita seguir siendo fiable en ataque. Sin Raphinha, el equilibrio ofensivo cambia. Y ahí es donde el entrenador alemán deberá demostrar su capacidad de adaptación. Rashford parte con ventaja, pero la competencia interna sigue abierta. Todo dependerá del rendimiento en los próximos entrenamientos y de cómo responda el equipo en los partidos.

En el vestuario son conscientes de la importancia de este momento. Cada detalle cuenta. Cada decisión puede marcar el rumbo de la temporada.