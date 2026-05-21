El FC Barcelona pide por favor a la Selección que no arriesgue con Lamine Yamal

La preocupación alrededor de Lamine Yamal sigue siendo importante en el Barça. El joven futbolista azulgrana lleva varias semanas trabajando para recuperarse de la lesión muscular que sufrió ante el Celta de Vigo y, aunque las sensaciones son positivas, dentro del club tienen muy claro que no quieren cometer ningún error. El Mundial está a la vuelta de la esquina y nadie duda de que Lamine quiere jugarlo, pero en Barcelona consideran que lo más importante ahora mismo es evitar cualquier recaída. Por eso el club ya le habría trasladado a la selección española una petición muy clara: máxima prudencia con el jugador.

El Barça no quiere correr ningún riesgo

La lesión de Lamine llegó en uno de los peores momentos posibles. El extremo estaba terminando la temporada a un nivel espectacular y apuntaba a ser una de las grandes figuras de España en el Mundial. Pero el problema es que este tipo de lesiones musculares siempre generan mucha precaución. Especialmente cuando se trata de un futbolista tan joven y tan importante para el futuro del club. En el Barça consideran que no tendría sentido forzar ahora una recuperación solo para adelantar unos días su regreso.

La prioridad absoluta es que Lamine vuelva bien y sin riesgos. Por eso existe un acuerdo bastante claro entre el club y la selección para ir paso a paso. La idea es que el jugador no dispute los primeros partidos del Mundial y que reaparezca únicamente cuando esté completamente recuperado. Dentro del Barça creen que es la decisión más lógica. Porque aunque el Mundial sea una competición enorme, también saben que una recaída podría convertirse en un problema mucho más serio pensando en la próxima temporada.

La Selección entiende perfectamente la situación

Dentro de la Selección también son conscientes de la importancia de cuidar a Lamine Yamal. Luis de la Fuente quiere contar con él porque sabe perfectamente lo diferencial que puede llegar a ser en este tipo de torneos, pero tampoco pretende arriesgar innecesariamente. La previsión ahora mismo es que el jugador pueda debutar el próximo 27 de junio contra Uruguay. Eso significaría perderse los partidos anteriores frente a Cabo Verde y Arabia Saudí.

No lo veremos en las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo ⛔



Según Mundo, El Barcelona y la selección española han llegado a un acuerdo para no sobrecargar a Lamine Yamal durante los dos primeros partidos del Mundial ❌



¿Lo veremos contra Uruguay? 👀 pic.twitter.com/AgMbiBBZGo — GOAL en español (@Goal_en_espanol) May 20, 2026

Aunque a Lamine evidentemente le gustaría estar desde el primer día, tanto el cuerpo médico de la selección como el del Barça coinciden en que no merece la pena acelerar los tiempos. Además, dentro del club están bastante tranquilos con la actitud del jugador. Porque desde el primer momento ha seguido todas las recomendaciones médicas y está trabajando prácticamente cada día para llegar en las mejores condiciones posibles.

El Barça piensa también en el futuro

Más allá del Mundial, en el Barça hay una preocupación evidente por todo lo que viene después. Porque Lamine ya no es solo una gran promesa, ahora mismo es una de las caras principales del proyecto azulgrana y el club quiere protegerle al máximo. Especialmente después de la enorme cantidad de minutos que ha acumulado esta temporada. Dentro de la entidad saben perfectamente que todavía tiene solo 18 años y que lo más importante es cuidar su físico para evitar problemas mayores en el futuro.

Por eso están siendo tan insistentes con la selección. No se trata de impedir que juegue el Mundial ni mucho menos. Simplemente quieren evitar que se repita una situación que termine perjudicando tanto al jugador como al propio Barça.