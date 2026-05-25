El FC Barcelona pierde la partida y el adiós del jugador ya parece inevitable

En el Barça empiezan a asumir que una de las operaciones que parecían posibles hace apenas unos meses está cada vez más lejos de cerrarse. Dentro del club existía la sensación de que todavía podían encontrar una fórmula para mantener al futbolista una temporada más, pero la situación ha cambiado muchísimo en las últimas semanas. Y ahora mismo, tanto Joan Laporta como Deco saben que será muy complicado evitar su salida definitiva. Todo apunta a que Marcus Rashford no continuará en el Barça el próximo curso.

Rashford no terminó de convencer del todo en el Barça

La etapa de Marcus Rashford en el Barça deja sensaciones bastante divididas. Aunque sus números no han sido tan malos, tampoco ha conseguido convertirse en ese futbolista diferencial que muchos esperaban, especialmente en los partidos importantes. Rashford ha dejado momentos interesantes, generó goles y ofreció soluciones en algunos tramos de la temporada, pero nunca ha terminado de transmitir la sensación de ser totalmente imprescindible dentro del equipo. Eso en un club como el Barça termina pesando muchísimo.

Sobre todo porque cuando Raphinha o Lamine Yamal no estuvieron disponibles, el equipo notó bastante la diferencia. Además, dentro del cuerpo técnico tampoco gustaron algunos aspectos de su juego sin balón. Hansi Flick le ha pedido en varias ocasiones más implicación defensiva y mayor intensidad durante ciertos partidos.

El gran problema para el Barça es el dinero

Dentro de la dirección deportiva siguen pensando que Rashford podría ser útil para la plantilla. Especialmente por su experiencia, su velocidad y su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque, pero hay un problema enorme: el precio.

🚨 Barcelona and Manchester United are pushing to agree a Rashford deal this week. United want the full €30M clause paid, but Deco is pushing for a second loan with a conditional buy option based on appearances. Two clubs, two very different ideas of what this deal looks like.… pic.twitter.com/bWARpKQYkF — Barca Xtra (@Barcaxtr) May 25, 2026

El Manchester United sigue pidiendo alrededor de 30 millones de euros para cerrar la operación y en el Barça consideran que esa cifra es demasiado alta viendo el contexto económico actual del club. Ahora mismo la prioridad pasa por otra parte. El objetivo real del Barça es reservar gran parte del presupuesto para intentar incorporar un delantero mucho más determinante que pueda ocupar el vacío que dejará Robert Lewandowski. Por eso el club ha intentado negociar una rebaja importante o incluso ampliar la cesión una temporada más.

El Mundial ha terminado de complicarlo todo

La situación dio todavía más vueltas después de la convocatoria de Rashford con Inglaterra para el Mundial. Dentro del Manchester United consideran que el torneo puede aumentar todavía más el valor del futbolista y eso ha cambiado completamente la estrategia del club inglés.

Ahora prefieren esperar antes de cerrar cualquier venta importante. Especialmente porque saben que varios equipos siguen atentos a la situación del delantero. En Old Trafford tienen claro que esta puede ser una buena oportunidad para recuperar una cantidad importante de dinero por un jugador que ya no entra en sus planes deportivos. Mientras tanto, el Barça observa cómo cada vez se aleja más cualquier posibilidad de mantenerlo en la plantilla.

Dentro del club azulgrana ya empiezan a asumir que será muy difícil competir económicamente si aparecen otros equipos dispuestos a pagar lo que pide el United. Además, Deco y Laporta tampoco quieren hipotecar otras operaciones prioritarias por un jugador que no terminó de ser decisivo. Por eso ahora mismo el escenario parece bastante claro.