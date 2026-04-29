El FC Barcelona se mueve por si Julián Araujo no viene: ya tiene un sustituto TOP preparado

El mercado de fichajes del FC Barcelona entra en una fase clave. Julián Álvarez es el gran objetivo, pero el club ya contempla alternativas ante las dificultades de la operación.

Julián Álvarez, prioridad absoluta pero operación compleja

En las oficinas del FC Barcelona hay una idea clara: reforzar la delantera con un jugador diferencial. El nombre que encabeza la lista es el de Julián Álvarez, actualmente en el Atlético de Madrid. El delantero argentino gusta por su capacidad goleadora, su movilidad y su experiencia en la élite, características muy valoradas dentro del proyecto deportivo azulgrana.

Sin embargo, el fichaje no será sencillo. El Atlético de Madrid no tiene intención de facilitar su salida y, pese a que el jugador vería con buenos ojos un cambio de aires, las negociaciones se prevén largas y exigentes. En un mercado de fichajes cada vez más competitivo, el Barça sabe que depender de una única operación sería un riesgo.

Joao Pedro emerge como alternativa real

Ante este escenario, la dirección deportiva ya trabaja en paralelo. El nombre que gana fuerza es el de João Pedro, delantero con experiencia en el fútbol europeo y un perfil que encaja en la idea de juego del Barça. No es una opción improvisada: el club lleva tiempo siguiendo su evolución y valorando su progresión.

Joao Pedro destaca por su versatilidad. Puede actuar como referencia ofensiva, pero también moverse entre líneas, asociarse con los centrocampistas y generar espacios. Estas cualidades lo convierten en un atacante moderno, capaz de adaptarse a diferentes contextos de partido. Dentro del club, su perfil gusta porque combina juventud con experiencia competitiva.

Además, su situación en el Chelsea FC podría abrir una oportunidad de mercado. El conjunto inglés necesita ajustar su plantilla y equilibrar sus cuentas, lo que podría facilitar una salida si llega una oferta convincente. El Barça está atento a esta circunstancia, consciente de que podría negociar en condiciones más favorables.

🚨 João Pedro has emerged as a potential ALTERNATIVE target to Julián Álvarez for Barcelona. 🇧🇷



Atletico Madrid are expected to demand over £100M for the Argentine, which would be too expensive for Barça.



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/9GHPxEj5sH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2026

Una estrategia clara para reforzar la delantera

La planificación del FC Barcelona responde a una estrategia bien definida: asegurar un fichaje ofensivo de nivel sin depender de un solo escenario. El club busca gol, pero también dinamismo y capacidad de asociación, elementos clave en su estilo de juego.

Aunque Julián Álvarez sigue siendo la prioridad, la opción de Joao Pedro permite al Barça mantener margen de maniobra. En un mercado marcado por las dificultades económicas y la competencia de otros grandes clubes, anticiparse es fundamental. La dirección deportiva lo tiene claro: no se puede improvisar.

El desenlace dependerá de múltiples factores, desde la postura del Atlético de Madrid hasta la evolución del mercado en la LaLiga y en Europa. Pero lo que ya es evidente es que el FC Barcelona no quiere quedarse sin refuerzos.

Joao Pedro aparece como ese “plan B” de garantías. Un jugador capaz de ofrecer rendimiento inmediato y encajar en el proyecto. Si no llega Julián Álvarez, el Barça ya sabe hacia dónde mirar.