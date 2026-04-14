El FC Barcelona ya ha elegido al sustituto de Marc Casadó

El FC Barcelona ya se mueve en el mercado de fichajes ante la salida de Marc Casadó. La dirección deportiva trabaja en reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada.

La salida de Casadó marca el inicio del cambio

El FC Barcelona afronta un verano clave en su planificación deportiva. Uno de los movimientos más relevantes será la salida de Marc Casadó, un futbolista que, pese a su talento y proyección, no ha logrado consolidarse como una pieza importante dentro del esquema del primer equipo.

La falta de minutos ha sido determinante. Bajo la dirección de Hansi Flick, la competencia en el centro del campo ha sido feroz. Nombres como Frenkie de Jong, Pedri o las nuevas irrupciones de jóvenes talentos han reducido significativamente sus oportunidades.

Ante este escenario, el propio Casadó ha tomado una decisión firme: buscar un nuevo destino donde pueda tener continuidad y seguir creciendo como futbolista. El club, consciente de la situación, no pondrá obstáculos a su salida, que podría concretarse en el próximo mercado de fichajes. Su marcha, sin embargo, deja un vacío en la rotación del centro del campo que el Barça no quiere dejar sin cubrir.

🚨💣 Barcelona midfielder Marc Casado is open to leaving the club this summer.



The 22-year-old Spaniard has lost his place in the first-choice XI and is now attracting serious interest from the Premier League.



He has been strongly linked with moves to Chelsea and Manchester… pic.twitter.com/ShGzAH1vAT — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 8, 2026

Neil El Aynaoui, el elegido

En este contexto aparece el nombre de Neil El Aynaoui, centrocampista actualmente vinculado a la AS Roma. El futbolista marroquí se ha convertido en el principal candidato para ocupar el lugar que dejará Casadó.

Se trata de un perfil que encaja perfectamente en la idea de juego del FC Barcelona. Destaca por su visión, su capacidad para asociarse y su inteligencia táctica, cualidades fundamentales en un equipo que basa gran parte de su identidad en el control del balón.

Además, su versatilidad le permite desempeñarse en diferentes posiciones del centro del campo. Puede actuar como pivote organizador, pero también como interior con llegada, lo que le convierte en una pieza muy interesante dentro del sistema que propone Hansi Flick.

Otro de los aspectos que valora el club es su experiencia internacional. A pesar de su juventud, ya ha tenido participación con su selección, lo que demuestra su capacidad para competir en escenarios exigentes.

❗️NEW: Barcelona are intensifying their pursuit of Neil El Aynaoui, currently at AS Roma.



His limited minutes have opened the door for a move, with Barça seeing him as a balanced midfield option.



— @sport pic.twitter.com/vjL7tBZKjP — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 13, 2026

Una operación estratégica para el futuro

El fichaje de Neil El Aynaoui no será sencillo. Su club actual no facilitará su salida sin una negociación importante, y otros equipos europeos también han mostrado interés en el jugador. Aun así, el FC Barcelona confía en poder cerrar la operación gracias al atractivo de su proyecto deportivo.

La inversión rondaría los 20 millones de euros, una cifra asumible dentro del contexto actual del club si se producen algunas salidas. La dirección deportiva, liderada por Deco, considera que se trata de una oportunidad de mercado que puede aportar equilibrio y calidad a la plantilla.

Más allá del nombre concreto, lo que queda claro es que el Barça está decidido a reforzar su centro del campo. La salida de Marc Casadó es solo el primer paso de una reestructuración más amplia que busca mejorar el rendimiento del equipo en LaLiga y en Europa