El FC Barcelona ya sueña con el heredero de Robert Lewandowski y el nombre ilusiona muchísimo a la afición

El Barça sabe que reemplazar a Robert Lewandowski no será nada sencillo. No hablamos solo de goles, sino también de liderazgo, experiencia y personalidad dentro del vestuario. El delantero polaco ha sido una figura muy importante durante estos últimos años y su salida obliga al club a pensar muy bien el siguiente paso. En medio de todas las opciones posible que han aparecido en las últimas semanas, hay un nombre que cada vez genera más ilusión en el entorno azulgrana: Mikel Oyarzabal.

El Barça quiere algo más que un simple delantero

Dentro del club tienen claro que no vale cualquier fichaje para sustituir a Lewandowski. El Barça necesita encontrar un futbolista capaz de asumir responsabilidad desde el primer día y convivir con la presión de jugar en el Camp Nou.

Por eso el perfil de Oyarzabal gusta tanto. Porque más allá de los números, transmite la sensación de ser un futbolista muy maduro, inteligente y preparado para liderar proyectos importantes. Además, hay algo que en el Barça valoran muchísimo: conoce perfectamente LaLiga. No necesitaría adaptación al campeonato, entiende el ritmo del fútbol español y lleva años demostrando regularidad al máximo nivel.

Puede ser el futbolista ideal y, viendo cómo se mueve sobre el campo, cuesta no pensar que encajaría bastante bien en la idea futbolística que quiere construir Hansi Flick. No es un delantero clásico como Lewandowski, pero precisamente eso también puede darle al Barça algo diferente en ataque.

Oyarzabal convence por fútbol y personalidad

Hay jugadores que llaman la atención solo por los goles, pero el caso de Mikel Oyarzabal va mucho más allá de las estadísticas. En la Real Sociedad lleva años siendo capitán, referente y uno de los futbolistas más respetados del vestuario. Esto en equipos grandes es muy importante, porque tiene mucho valor.

El Barça viene de varias temporadas donde se ha hablado mucho de talento joven, pero también de la necesidad de tener futbolistas con personalidad competitiva. En este esquema, Oyarzabal encaja bastante en ese perfil. Además, tácticamente ofrece muchísimas posibilidades. Puede jugar por banda, moverse por dentro, aparecer como falso nueve o incluso actuar más cerca del área cuando el equipo lo necesita.

Quizá no tenga el impacto mediático de otros nombres que aparecen cada verano, pero precisamente ahí está parte de su atractivo. Da la sensación de ser un fichaje más pensado desde el fútbol que desde el marketing. Y muchas veces esos jugadores terminan siendo los que mejor funcionan.

La operación no será sencilla para el Barça

Eso sí, en el Barça saben que fichar a Oyarzabal no será nada fácil. La Real Sociedad considera a Oyarzabal una pieza prácticamente intocable. No es solo uno de sus mejores futbolistas. También representa muchísimo para la afición y para el proyecto deportivo del equipo donostiarra.

Si el Barça quiere intentar su fichaje, tendrá que hacer un gran esfuerzo tanto económico como deportivo para convencer al club y sobretoto al jugador. El club azulgrana debe medir todos y cada uno de los fichajes por el contexto azulgrana. No pueden permitirse errores grandes en el mercado y cada inversión tiene que estar muy pensada.

Aun así, dentro del barcelonismo empieza a gustar bastante la idea. Porque Oyarzabal transmite algo que muchas veces cuesta encontrar en el fútbol actual: sensación de fiabilidad. No es el fichaje más mediático ni el nombre que más ruido genera en el mercado, pero en el Barça valoran mucho todo lo que puede aportar dentro del campo. Creen que su experiencia y su forma de competir encajan bien en el proyecto que quiere construir el club.